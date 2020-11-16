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    Ситуація з коронавірусом у Києві вкрай негативна: майже 700 хворих у важкому стані

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    У столичних лікарнях кисневу підтримку отримують 895 хворих на коронавірус - Ситуація з коронавірусом у Києві вкрай негативна: майже 700 хворих у важкому стані
    У столичних лікарнях кисневу підтримку отримують 895 хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Понад 2 тис. хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях

    У Києві із зростанням кількості хворих на коронавірус збільшується і кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2062 хворих на коронавірус, із них 34 дитини. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «У важкому стані перебувають 683 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 895 людей, під апаратами ШВЛ - 31 хворий», - розповів він.

    Мер зазначив, що динаміка розповсюдження вірусу в Києві вкрай негативна.

    «За минулу добу в Києві ще 879 хворих. Це при тому, що у вихідні, зазвичай, виявляють менше інфікованих. Оскільки працюють не всі лабораторії. Померли 11 людей. Усього від коронавірусу в столиці 976 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 51499», - повідомив Кличко.

    Серед тих, хто захворіли:

    • 511 жінок віком від 18 до 99 років,
    • 28 дівчаток від дев'яти місяців до 17 років,
    • 316 чоловіків віком від 18 до 93 рокiв,
    • 24 хлопчики від трьох до 16 років.

    Захворіли, зокрема, і 43 медики.

    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали в столиці за добу вісім людей. Усього коронавірус подолали 18767 мешканців Києва.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 125, в Оболонському – 115 і по 112 випадків у Подільському та Солом'янському районах.

    Статистика щодо захворюваності на коронавірус у районах Києва. Джерело: пресслужба мера Києва
    Статистика щодо захворюваності на коронавірус у районах Києва. Джерело: пресслужба мера Києва

    Як повідомлялося, за минулу добу, 15 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 879 людей. Це на 42 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 14 листопада було 921 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 51499 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ лікарня кияни коронавірус
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