Ситуація з коронавірусом у Києві вкрай негативна: майже 700 хворих у важкому стані

Понад 2 тис. хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях

У Києві із зростанням кількості хворих на коронавірус збільшується і кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2062 хворих на коронавірус, із них 34 дитини. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«У важкому стані перебувають 683 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 895 людей, під апаратами ШВЛ - 31 хворий», - розповів він.

Мер зазначив, що динаміка розповсюдження вірусу в Києві вкрай негативна.

«За минулу добу в Києві ще 879 хворих. Це при тому, що у вихідні, зазвичай, виявляють менше інфікованих. Оскільки працюють не всі лабораторії. Померли 11 людей. Усього від коронавірусу в столиці 976 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 51499», - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли:

511 жінок віком від 18 до 99 років,

28 дівчаток від дев'яти місяців до 17 років,

316 чоловіків віком від 18 до 93 рокiв,

24 хлопчики від трьох до 16 років.

Захворіли, зокрема, і 43 медики.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу вісім людей. Усього коронавірус подолали 18767 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 125, в Оболонському – 115 і по 112 випадків у Подільському та Солом'янському районах.

Статистика щодо захворюваності на коронавірус у районах Києва. Джерело: пресслужба мера Києва

Як повідомлялося, за минулу добу, 15 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 879 людей. Це на 42 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 14 листопада було 921 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 51499 випадків захворювання на Covid-19.