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    Стало відомо, скільки у Києві хворих на коронавірус вчителів і школярів

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    Школи Києва на змішаній формі навчання - Стало відомо, скільки у Києві хворих на коронавірус вчителів і школярів
    Школи Києва на змішаній формі навчання
    Фото ілюстративне

    На дистанційному навчанні загалом 646 класів у 194 школах Києва

    Станом на 16 листопада у Києві закриті на карантин 7 шкіл та 2 дитячих садки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Ситуація в школах та дитячих садочках столиці поки контрольована. На сьогодні в місті закриті на карантин 7 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. На дистанційному навчанні загалом 646 класів у 194 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 615. Також хворіють 486 педагогів», - розповів мер.

    У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закрита 81 група у 65 садках. Повністю на карантин закриті два садочки. Наповненість дітей у дитсадках – понад 53%.

    Кличко також зазначив, що місто забезпечило навчальні заклади необхідними дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту.

    Нагадаємо, станом на 12 листопада у Києві на карантин були закриті 7 шкіл та 9 садочків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      545689
    • Хворіють
      311795
    • Одужали
      224197
    • Померли
      9697

    Як повідомлялося, за минулу добу, 15 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 879 людей. Це на 42 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 14 листопада було 921 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 51499 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ школа карантин дитячий садок коронавірус
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