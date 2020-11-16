Стало відомо, скільки у Києві хворих на коронавірус вчителів і школярів

На дистанційному навчанні загалом 646 класів у 194 школах Києва

Станом на 16 листопада у Києві закриті на карантин 7 шкіл та 2 дитячих садки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Ситуація в школах та дитячих садочках столиці поки контрольована. На сьогодні в місті закриті на карантин 7 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. На дистанційному навчанні загалом 646 класів у 194 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 615. Також хворіють 486 педагогів», - розповів мер.

У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закрита 81 група у 65 садках. Повністю на карантин закриті два садочки. Наповненість дітей у дитсадках – понад 53%.

Кличко також зазначив, що місто забезпечило навчальні заклади необхідними дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту.

Нагадаємо, станом на 12 листопада у Києві на карантин були закриті 7 шкіл та 9 садочків.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 15 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 879 людей. Це на 42 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 14 листопада було 921 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 51499 випадків захворювання на Covid-19.