Карантин вихідного дня: Кличко вимагає від уряду компенсацій для бізнесу

Столиця проти повного локдауну

Київ виконуватиме постанову уряду щодо так званого карантину вихідного дня, оскільки головне сьогодні – зберегти здоров’я і життя людей. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Але, на його думку, уряд має невідкладно розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу.

«Так, це (карантин вихідного дня. – Ред.) – не ідеальний варіант і є багато питань. Але з такою динамікою розповсюдження вірусу медична система вже невдовзі не впорається з такою кількістю хворих. І ми розуміємо, що альтернативою може бути тільки повний локдаун, щоб розірвати ланцюг захворюваності», – сказав мер столиці.

«Але разом з тим ми розуміємо, що дуже важливо не допустити економічного колапсу, закриття бізнесу і підприємств. Бо люди за період пандемії і так збідніли. Тому уряд має невідкладно розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу», – наголосив Кличко.

Він підкреслив, що Київ такий комплекс заходів для підтримки малого і середнього бізнесу запровадив у березні. І зараз місто перегляне можливості, що ще може зробити для підтримки бізнесу і збереження робочих місць.

«Ми не хочемо повного локдауну! І сьогодні на селекторі з прем’єр-міністром я також наголосив на важливості контролю за ізоляцією хворих та контактних осіб, щоб припинити хвилю розповсюдження вірусу, бо, на жаль, система «Дій вдома» не працює. І у нас багато прикладів, коли інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, в школу, відвідують публічні місця, – сказав мер столиці. – Контроль за хворими та тими, хто з ними контактує, є одним із основних способів розірвання ланцюга передачі вірусу!».

«І я вкотре закликаю всіх дотримуватися елементарних правил безпеки. І дотримуватися визначених регламентів роботи, подобається нам це чи ні. Давайте будемо свідомими і обережними! Адже чимало країн уже запровадили суворі карантинні заходи. Ми ж поки намагаємося цього уникнути», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, в Києві працювали 20 мобільних груп з контролю виконання карантинних обмежень. У складі мобільних груп представники Головного управління Держпродспоживслужби в Києві, районних у Києві державних адміністрацій, поліції Києва та Муніципальної охорони.

За результатами проведеного контролю складені 55 протоколів про адміністративні правопорушення за ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей) за недотримання карантинних обмежень.

Як відомо, в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.