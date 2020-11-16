Коронавірус не відступає: Кличко повідомив про дії Києва в боротьбі з Covid-19 (відео)
Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
Фото: пресслужба мера Києва
Кількість інфікованих у столиці зростає
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.
Так, мер поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
- скільки ліжок для хворих на коронавірус забезпечили в столиці;
- скільки ліжок з подачею кисню обладнали в Києві;
- скільки шкіл та садків закриті на карантин;
- про підтримку бізнесу.
Як повідомлялося, за минулу добу, 15 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 879 людей. Це на 42 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 14 листопада було 921 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 51499 випадків захворювання на Covid-19.