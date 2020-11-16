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    Коронавірус не відступає: Кличко повідомив про дії Києва в боротьбі з Covid-19 (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Коронавірус не відступає: Кличко повідомив про дії Києва в боротьбі з Covid-19 (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Кількість інфікованих у столиці зростає

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.

    Так, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • скільки ліжок для хворих на коронавірус забезпечили в столиці;
    • скільки ліжок з подачею кисню обладнали в Києві;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин;
    • про підтримку бізнесу.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 15 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 879 людей. Це на 42 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 14 листопада було 921 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 51499 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ лікарня карантин кияни коронавірус
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