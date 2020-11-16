Коронавірус не відступає: Кличко повідомив про дії Києва в боротьбі з Covid-19 (відео)

Кількість інфікованих у столиці зростає

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.

Так, мер поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;

скільки ліжок для хворих на коронавірус забезпечили в столиці;

скільки ліжок з подачею кисню обладнали в Києві;

скільки шкіл та садків закриті на карантин;

про підтримку бізнесу.

Як повідомлялося, за минулу добу, 15 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 879 людей. Це на 42 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 14 листопада було 921 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 51499 випадків захворювання на Covid-19.