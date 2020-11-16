Майже 900 хворих: Київ попереду всіх регіонів за кількістю нових випадків Covid-19

Минулої доби у Києві від коронавірусу померли 11 людей

За минулу добу, 15 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 879 людей. Це на 42 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 14 листопада було 921 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 51499 випадків захворювання на Covid-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус від початку епідемії та серед усіх регіонів України.

«За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях», – повідомив він.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 18767 осіб (за добу 8), померли 976 осіб (за добу 11).

У Київській області зафіксовано 25141 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 648 осіб. За попередню добу збільшення складало 694 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 10055 осіб (за добу 69), померли 560 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 545689 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 15 листопада зафіксовано 9832 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 15 листопада у Києві було підтверджено 50620 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 921 особи.

У Київській області було зафіксовано 24493 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 694 особи.

Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 12 листопада – у 1083 людей.