На Волині СБУ викрила посадовця поліції, підозрюваного у вимаганні грошей з водіїв



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Фото: пресцентр СБУ

За різні суми хабарів патрульний обіцяв громадянам не складати адміністративні протоколи про порушення правил дорожнього руху, а також «гарантував» повернення вилучених автомобілів

Служба безпеки України викрила інспектора сектору реагування патрульної поліції Володимир-Волинського району ГУ Національної поліції у Волинській області, причетного до одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє Управління Служби безпеки України у Волинській області.

За попередніми даними слідства, посадовець налагодив механізм вимагання грошей з водіїв транспортних засобів. За різні суми хабарів він обіцяв громадянам не складати адміністративні протоколи про порушення правил дорожнього руху, а також «гарантував» повернення вилучених автомобілів. До протиправної діяльності фігурант залучав знайомих, зокрема, колишніх поліцейських, як посередників для одержання неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали посередника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць міста Володимир-Волинський під час передачі йому хабара у розмірі 5 тисяч гривень. За вказану суму фігуранти обіцяли водію не притягувати його до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, а також повернути вилучені посвідчення водія та документи на реєстрацію транспортного засобу.

У межах кримінального провадження посереднику та інспектору сектору реагування патрульної поліції Володимир-Волинського району повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Викриття протиправного механізму проводилось спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Львів під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.