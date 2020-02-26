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    На Волині СБУ викрила посадовця поліції, підозрюваного у вимаганні грошей з водіїв

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    На Волині СБУ викрила посадовця поліції, підозрюваного у вимаганні грошей з водіїв
    Фото: пресцентр СБУ

    За різні суми хабарів патрульний обіцяв громадянам не складати адміністративні протоколи про порушення правил дорожнього руху, а також «гарантував» повернення вилучених автомобілів

    Служба безпеки України викрила інспектора сектору реагування патрульної поліції Володимир-Волинського району ГУ Національної поліції у Волинській області, причетного до одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє Управління Служби безпеки України у Волинській області.

    За попередніми даними слідства, посадовець налагодив механізм вимагання грошей з водіїв транспортних засобів. За різні суми хабарів він обіцяв громадянам не складати адміністративні протоколи про порушення правил дорожнього руху, а також «гарантував» повернення вилучених автомобілів. До протиправної діяльності фігурант залучав знайомих, зокрема, колишніх поліцейських, як посередників для одержання неправомірної вигоди.

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    На Волині СБУ викрила посадовця поліції, підозрюваного у вимаганні грошей з водіїв
    На Волині СБУ викрила посадовця поліції, підозрюваного у вимаганні грошей з водіїв
    На Волині СБУ викрила посадовця поліції, підозрюваного у вимаганні грошей з водіїв
    На Волині СБУ викрила посадовця поліції, підозрюваного у вимаганні грошей з водіїв
    Фото: пресцентр СБУ

    Правоохоронці затримали посередника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць міста Володимир-Волинський під час передачі йому хабара у розмірі 5 тисяч гривень. За вказану суму фігуранти обіцяли водію не притягувати його до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, а також повернути вилучені посвідчення водія та документи на реєстрацію транспортного засобу.

    У межах кримінального провадження посереднику та інспектору сектору реагування патрульної поліції Володимир-Волинського району повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

    Викриття протиправного механізму проводилось спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Львів під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.

    СБУ хабар документи Волинська область поліція
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