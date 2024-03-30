Головна Київ Новини
search button user button menu button

Число жертв у Білій Церкві росте, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вибуху

Надія Карбунар
glavcom.ua
Число жертв у Білій Церкві росте, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вибуху

На третьому поверсі будинку вогнеборці виявили фрагменти тіла

Аварійно-рятувальні роботи в Білій Церкві, де в п’ятиповерхівці вибухнув невідомий предмет, тривають. За інформацією ДСНС, кількість загиблих збільшилася до двох. На третьому поверсі будинку вогнеборці виявили фрагменти тіла.

Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям.

Раніше рятувальники повідомили подробиці інциденту, що трапився в місті Біла Церква. Там стався вибух у п’ятиповерхівці. За даними ДСНС України, всього було врятовано трьох осіб, із них одну дитину 2016 року народження, яку довелося шпиталізувати.

Нагадаємо, в Одесі лунали вибухи: зникло світло та вода. 

Також Харків вночі 28 березня був атакований російськими військами. 

Теги: Харків 8 березня вибух церква рятувальники Біла Церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стало відомо, що росіяни зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій Харківщини
Вибухи на Одещині, стало відомо про руйнування ТЕС на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
У одній із багатоповерхівок Білої Церкви пролунав вибух
У Білій Церкві стався вибух у багатоповерхівці
Сьогодні, 16:22
Вогнеборці загасили пожежу, однак рятувальні роботи ще тривають
Вибух у Білій Церкві: рятувальники повідомили про загиблих та поранених
Сьогодні, 17:09

Новини

Число жертв у Білій Церкві росте, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вибуху
Число жертв у Білій Церкві росте, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вибуху
Вибух у Білій Церкві: рятувальники повідомили про загиблих та поранених
Вибух у Білій Церкві: рятувальники повідомили про загиблих та поранених
У Білій Церкві стався вибух у багатоповерхівці
У Білій Церкві стався вибух у багатоповерхівці
На Київщині встановлено майже 10 тис. «зубів дракона» (фото)
На Київщині встановлено майже 10 тис. «зубів дракона» (фото)
Чи затопить столицю в разі підриву Київської ГЕС? Влада оцінила загрозу
Чи затопить столицю в разі підриву Київської ГЕС? Влада оцінила загрозу
Інститут нацпам'яті пропонує демонтувати столичну арку Свободи українського народу
Інститут нацпам'яті пропонує демонтувати столичну арку Свободи українського народу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
6919
За якої умови Путін віддасть всі окуповані території: Кремль відповів на слова Зеленського
6709
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
5657
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
3199
Мер одного з українських міст заявив, що вступає до лав ЗСУ
2734
Командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами

Новини

«Укренерго» закликає державу вирішити боргову кризу в енергетиці
Сьогодні, 17:44
У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Сьогодні, 12:58
«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»
Сьогодні, 12:41
Вибухи на Одещині, стало відомо про руйнування ТЕС на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня
Сьогодні, 05:20
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua