Число жертв у Білій Церкві росте, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вибуху

На третьому поверсі будинку вогнеборці виявили фрагменти тіла

Аварійно-рятувальні роботи в Білій Церкві, де в п’ятиповерхівці вибухнув невідомий предмет, тривають. За інформацією ДСНС, кількість загиблих збільшилася до двох. На третьому поверсі будинку вогнеборці виявили фрагменти тіла.

Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям.

Раніше рятувальники повідомили подробиці інциденту, що трапився в місті Біла Церква. Там стався вибух у п’ятиповерхівці. За даними ДСНС України, всього було врятовано трьох осіб, із них одну дитину 2016 року народження, яку довелося шпиталізувати.

Нагадаємо, в Одесі лунали вибухи: зникло світло та вода.

Також Харків вночі 28 березня був атакований російськими військами.