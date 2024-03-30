Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибух у Білій Церкві: рятувальники повідомили про загиблих та поранених

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вибух у Білій Церкві: рятувальники повідомили про загиблих та поранених
Вогнеборці загасили пожежу, однак рятувальні роботи ще тривають
фото: ДСНС України/Telegram

Аварійно-рятувальні роботи тривають

Рятувальники повідомили подробиці інциденту, що трапився в місті Біла Церква. Там стався вибух у п’ятиповерхівці. За даними ДСНС України, всього було врятовано трьох осіб, із них одну дитину 2016 року народження, яку довелося шпиталізувати.

Також з-під завалів деблокували одну загиблу особу. Існує загроза руйнування конструкцій. 

Вибух у Білій Церкві: рятувальники повідомили про загиблих та поранених фото 1

Аварійно-рятувальні роботи тривають. До них залучено 35 осіб, у тім числі двоє психологів, та дев’ять одиниць техніки, серед яких пункт обігріву.

Вибух у Білій Церкві: рятувальники повідомили про загиблих та поранених фото 2

Нагадаємо, у багатоповерхівці в Білій Церкві стався вибух, внаслідок якого виникла пожежа. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Теги: пожежа вибух церква рятувальники Telegram Біла Церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22 травня співробітники Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги планують вийти на страйк
Медики знову страйкують. Цього разу «запалала» Біла Церква пандемія
22 травня, 2020, 09:20
Стало відомо, що росіяни зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій Харківщини
Вибухи на Одещині, стало відомо про руйнування ТЕС на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
У одній із багатоповерхівок Білої Церкви пролунав вибух
У Білій Церкві стався вибух у багатоповерхівці
Сьогодні, 16:22

Новини

Вибух у Білій Церкві: рятувальники повідомили про загиблих та поранених
Вибух у Білій Церкві: рятувальники повідомили про загиблих та поранених
У Білій Церкві стався вибух у багатоповерхівці
У Білій Церкві стався вибух у багатоповерхівці
На Київщині встановлено майже 10 тис. «зубів дракона» (фото)
На Київщині встановлено майже 10 тис. «зубів дракона» (фото)
Чи затопить столицю в разі підриву Київської ГЕС? Влада оцінила загрозу
Чи затопить столицю в разі підриву Київської ГЕС? Влада оцінила загрозу
Інститут нацпам'яті пропонує демонтувати столичну арку Свободи українського народу
Інститут нацпам'яті пропонує демонтувати столичну арку Свободи українського народу
Грім, блискавка та дощ із градом: столицю накрила негода (фото, відео)
Грім, блискавка та дощ із градом: столицю накрила негода (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Мер, який зустрівся з іноземцем без відома СБУ, отримав штраф
18K
«Хтось дуже хотів отримати медаль». ЗСУ повідомили, навіщо РФ збила свій винищувач
11K
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
6353
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
4256
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
2861
Грім, блискавка та дощ із градом: столицю накрила негода (фото, відео)

Новини

«Укренерго» закликає державу вирішити боргову кризу в енергетиці
Сьогодні, 17:44
У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Сьогодні, 12:58
«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»
Сьогодні, 12:41
Вибухи на Одещині, стало відомо про руйнування ТЕС на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня
Сьогодні, 05:20
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua