Вибух у Білій Церкві: рятувальники повідомили про загиблих та поранених

Вогнеборці загасили пожежу, однак рятувальні роботи ще тривають

Аварійно-рятувальні роботи тривають

Рятувальники повідомили подробиці інциденту, що трапився в місті Біла Церква. Там стався вибух у п’ятиповерхівці. За даними ДСНС України, всього було врятовано трьох осіб, із них одну дитину 2016 року народження, яку довелося шпиталізувати.

Також з-під завалів деблокували одну загиблу особу. Існує загроза руйнування конструкцій.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. До них залучено 35 осіб, у тім числі двоє психологів, та дев’ять одиниць техніки, серед яких пункт обігріву.

Нагадаємо, у багатоповерхівці в Білій Церкві стався вибух, внаслідок якого виникла пожежа. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.