В Україні похолодає, місцями дощі: прогноз погоди на 14 серпня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні на більшості територій буде вітряно, температура повітря вночі +7 ... + 17 градусів

У п'ятницю, 14 серпня, в Україні буде мінливо хмарна та переважно суха погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 8 ... + 13 градусів, вдень + 22 ... + 27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 7 ... + 12 градусів, вдень + 19 ... + 24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 8 ... + 13 градусів, вдень + 19 ... + 24 градуси.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 10 ... + 15 градусів, вдень + 19 ... + 24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 12 ... + 17 градусів, вдень + 24 ... + 29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 12 ... + 17 градусів, вдень + 23 ... + 28 градусів.

В Києві, за прогнозом погоди на п'ятницю, мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 10 ... + 12 градусів, вдень + 21 ... + 23 градуси.

Синоптик Наталка Діденко також прогнозує, що на свято на Маковія, 14 серпня, в Україні буде комфортна погода.

«На значній частині території дощі малоймовірні, лише на Сході в подекуди пройдуть окремі грозові дощі. Вітер буде переважно північний, у західних областях - південно-східний, невеликий або помірний. Температура повітря найвищою очікується на Півдні та Заході, +24+28 градусів, на решті території +20+25 градусів», - каже Наталка Діденко.