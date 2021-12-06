Чоловік вистрелив в обличчя киянину за зауваження про шум під вікнами (фото)

Поліція вилучила пристрій для відстрілу гумових куль і відправила на експертизу

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру уродженцю Рівненщини за вчинення хуліганських дій

Уродженець Рівненщини вистрілив у киянина, який вночі зробив зауваження молодикам, аби вони не шуміли під вікнами будинку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до поліції звернувся мешканець Голосіївського району із повідомленням про те, що невідомий вистрелив йому в обличчя. Для з’ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група поліції та лікарі.

Після проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що вночі на вулиці під вікнами квартири потерпілого відпочивала гучна компанія. Киянин вийшов до них та зробив зауваження, на що один із незнайомців дістав предмет, схожий на пістолет, і здійснив кілька пострілів у бік чоловіка. Потерпілий отримав ушкодження обличчя. Наразі його життю нічого не загрожує.

Поліцейські відпрацювали територію та розшукали зловмисника. Фігурантом виявився раніше не судимий уродженець Рівненської області, 1978 року народження. Під час проведення поверхневого огляду у зловмисника виявили та вилучили предмет, схожий на пристрій для відстрілу гумових куль, який направлено на проведення відповідної експертизи. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомлялося, 5 грудня при спробі потрапити на територію полігона будівельних та великогабаритних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях у Києві чоловік здійснив кілька пострілів із револьвера Флобера в охоронців.

3 грудня на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці сталася стрілянина. На місці події правоохоронці встановили, що під час з’ясування відносин через неякісне виконання ремонтних робіт між двома місцевими мешканцями розпочалася бійка. У ході конфлікту зловмисник дістав пістолет і здійснив декілька пострілів у сторону опонента. 24-річного киянина з травмою ноги госпіталізували до лікарні.