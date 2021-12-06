Стрілянина та різанина у Кривому Розі: є загиблі і поранені (фото)

Правоохоронці розслідують трагедію як умисне вбивство

У Кривому Розі вночі 5 грудня дві групи іноземців влаштували стрілянину, яка переросла в різанину. Про це повідомила пресслужба поліції.

ЗМІ повідомили, що учасники конфлікту є уродженцями Кавказу. Конфлікт стався практично в центрі міста. Внаслідок інциденту один з учасників конфлікту загинув. Ще одну людини госпіталізували з ножовим пораненням у спині.

«5 грудня до поліції надійшло повідомлення про озброєний конфлікт на одній із вулиць Металургійного району.

Як з’ясували правоохоронці, конфліктна ситуація виникла між двома групами іноземців. Під час бійки, один із учасників отримав ножові поранення, після чого вистелив у потерпілого. В наслідок подій 35-річний чоловік загинув від вогнепального поранення в груди, 28-річний – доставлений до лікарні з численними ножовими пораненнями та знаходиться під цілодобовим конвоєм.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу», – зазначається у повідомленні.

«Свои.Кривой Рог» повідомляє, що вбитий чоловік був громадянином Азербайджану. Він напередодні приїхав із товаришем до Кривого Рогу, найімовірніше з Києва.

Поранений також є азербайджанцем. Слід зазначити, що він уже фігурує в іншому кримінальному провадженні. За даними ЗМІ, його у 2019 році відправляли в СІЗО на час досудового розслідування. Проте у квітні 2021 року йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Тоді мовилося про гучне пограбування ювелірного магазину в Металургійному районі Кривого Рогу. Слідчі встановили, що в січні 2019 року він із трьома спільниками «обчистив» магазин ювелірних виробів.

Чоловіки були озброєні та в масках. Проте угрупування вдалося спіймати в Харкові. Під час затримання в підозрюваних при собі було півтора кілограма золота.

Згодом Саксаганського районного суду Дніпра взагалі вирішили виявити милосердя. Вони дозволили обвинуваченому перебувати під домашнім арештом лише вночі – з 21:00 до 06:00. Проте, як вже відомо, це рішення було помилковим.

Наразі правоохоронці розслідують трагедію як умисне вбивство. Якщо чоловік поправиться від поранення, доведеться постати перед судом. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає ув'язнення на строк від 8 до 15 років.

Нагадаємо, у Києві на Святошині чоловік відкрив стрілянину, є поранений.