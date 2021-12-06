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    На сміттєвому полігоні в Києві сталася стрілянина, є поранений (фото)

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    Охоронці передали порушника поліції - На сміттєвому полігоні в Києві сталася стрілянина, є поранений (фото)
    Охоронці передали порушника поліції
    фото: «Київспецтранс»

    Чоловік намагався потрапити на полігон відходів, щоб відшукати якусь річ

    У неділю, 5 грудня, при спробі потрапити на територію полігона будівельних та великогабаритних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях у Києві невідомий чоловік здійснив кілька пострілів із револьвера Флобера в охоронців. Про це повідомляє підприємство «Київспецтранс».

    Один зі співробітників охорони отримав легкі травми, його життю нічого не загрожує.

    Охоронці затримали порушника та передали поліції.

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    На сміттєвому полігоні в Києві сталася стрілянина, є поранений (фото)
    На сміттєвому полігоні в Києві сталася стрілянина, є поранений (фото)
    фото: «Київспецтранс»

    Зі слів охоронців, невідомий спочатку намагався пройти на територію полігона через контрольно-пропускний пункт, пояснюючи, що йому конче потрібно відшукати щось у відходах. Незважаючи на заборону, він спробував знову, але цього разу поліз через огорожу. Коли йому стали перешкоджати, чоловік відкрив вогонь у відповідь.

    «У ПрАТ «Київспецтранс» стурбовані тим, що сталося. Ми вчергове нагадуємо, що полігони для відходів №5 і №6 є режимними об’єктами критичної інфраструктури міста. У зв’язку з підвищеною небезпекою, перебування на їх територіях регламентоване. При цьому наголошуємо, що за необхідності туди потрапити це можна зробити законним способом, не піддаючи небезпеці ні себе, ні інших», - зазначили на підприємстві.

    Як повідомлялося, 3 грудня на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці сталася стрілянина. На місці події правоохоронці встановили, що під час з’ясування відносин через неякісне виконання ремонтних робіт між двома місцевими мешканцями розпочалася бійка. У ході конфлікту зловмисник дістав пістолет і здійснив декілька пострілів у сторону опонента. 24-річного киянина з травмою ноги госпіталізували до лікарні.

    16 листопада на вулиці Мельниченка у Святошинському районі Києва невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка.

    Невдовзі правоохоронці затримали стрільця.

    Теги: Національна поліція України Київ сміття стрілянина
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    На сміттєвому полігоні в Києві сталася стрілянина, є поранений (фото)