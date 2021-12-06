На сміттєвому полігоні в Києві сталася стрілянина, є поранений (фото)

Чоловік намагався потрапити на полігон відходів, щоб відшукати якусь річ

У неділю, 5 грудня, при спробі потрапити на територію полігона будівельних та великогабаритних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях у Києві невідомий чоловік здійснив кілька пострілів із револьвера Флобера в охоронців. Про це повідомляє підприємство «Київспецтранс».

Один зі співробітників охорони отримав легкі травми, його життю нічого не загрожує.

Охоронці затримали порушника та передали поліції.

Зі слів охоронців, невідомий спочатку намагався пройти на територію полігона через контрольно-пропускний пункт, пояснюючи, що йому конче потрібно відшукати щось у відходах. Незважаючи на заборону, він спробував знову, але цього разу поліз через огорожу. Коли йому стали перешкоджати, чоловік відкрив вогонь у відповідь.

«У ПрАТ «Київспецтранс» стурбовані тим, що сталося. Ми вчергове нагадуємо, що полігони для відходів №5 і №6 є режимними об’єктами критичної інфраструктури міста. У зв’язку з підвищеною небезпекою, перебування на їх територіях регламентоване. При цьому наголошуємо, що за необхідності туди потрапити це можна зробити законним способом, не піддаючи небезпеці ні себе, ні інших», - зазначили на підприємстві.

Як повідомлялося, 3 грудня на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці сталася стрілянина. На місці події правоохоронці встановили, що під час з’ясування відносин через неякісне виконання ремонтних робіт між двома місцевими мешканцями розпочалася бійка. У ході конфлікту зловмисник дістав пістолет і здійснив декілька пострілів у сторону опонента. 24-річного киянина з травмою ноги госпіталізували до лікарні.

16 листопада на вулиці Мельниченка у Святошинському районі Києва невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка.

Невдовзі правоохоронці затримали стрільця.