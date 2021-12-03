На Святошині чоловік відкрив стрілянину, є поранений (фото)

Оперативники затримали чоловіка, який влаштував розбірки зі стріляниною

На проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці сталася стрілянина. На місце прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група територіального управління поліції та бригада швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці встановили, що під час з’ясування відносин через неякісне виконання ремонтних робіт між двома місцевими мешканцями розпочалася бійка.

«У ході конфлікту зловмисник дістав предмет, схожий на пістолет, та здійснив декілька пострілів у сторону опонента. 24-річного киянина з травмою ноги госпіталізували до лікарні, де надали необхідну допомогу, після чого відпустили додому. Зловмисника, 1969 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У чоловіка ми виявили та вилучили револьвер «Флобер», який направили на експертизу», – розповів слідчий Святошинського управління поліції Петро Руденко.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку, із застосуванням предмета, спеціального пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

За погодженням із Святошинською оружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Як повідомлялося, 16 листопада на вулиці Мельниченка у Святошинському районі Києва невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка.

Невдовзі правоохоронці затримали стрільця.