Чоловік влаштував пікет на концерті «Мумій Тролль» у Києві

«Не годуйте московських гастролерів»: пікетувальник закликав всіх припинити підтримку російських артистів

Перед концертом російського гурту «Мумій Тролль» у Києві чоловік влаштував одиночний пікет. Про це у Facebook повідомляє ГО «Відсіч» , не вказуючи назву самого гурту, але називаючи локацію, з чого стає зрозумілим, про який захід та якого артиста йдеться.

На захід прийшли тисячі людей, перед початком концерту утворилися черги. Пікетувальник стояв перед цією чергою з плакатом, на якому написано «Не годуйте московських гастролерів під час війни».

«І один у полі воїн. Ось такого пікетувальника, з більш ніж доречним гаслом на плакаті, можна було побачити біля Експоцентру України, де сьогодні гастролюють якісь чергові запорєбрікові переносники штаму «Дельта», – зазначили у «Відсічі».

Концерт «Мумій Тролль» відбувся у київському ВДНГ. Відвідало виступ російського співака понад 10 тисяч людей. Під час концерту Лагутенко співав разом зі скандальним Іваном Дорном, який багато разів неоднозначно висловлювався щодо російської агресії в Україні.

Сам російський співак окупацію Криму та частини Донбасу ніяк не коментує. Втім, патріотично налаштовані громадяни виступають проти гастролерів будь-якого російського гурту.

Нагадаємо, у святковому концерті, присвяченому 30-річчю від Дня Незалежності України, візьмуть участь 35 виконавців і музичних груп.

«Це виконавці, яких ми вже давно знаємо і любимо, і ті, з якими ми познайомилися зовсім недавно, але вони вже увійшли в історію», – зазначено в повідомленні.

Також у межах відзначення 30-річчя Незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.

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