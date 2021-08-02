35 виконавців та гуртів: хто буде виступати на концерті до Дня Незалежності

На концерті до Дня Незалежності виступлять Ротару, Kazka, Полякова та інші виконавці

Найдорожчий квиток на дійство обійдеться у 2700 грн

У святковому концерті, присвяченому 30-річчю від Дня Незалежності України, візьмуть участь 35 виконавців і музичних груп. Про це повідомили на сайті заходу.

«Це виконавці, яких ми вже давно знаємо і любимо, і ті, з якими ми познайомилися зовсім недавно, але вони вже увійшли в історію», – зазначено в повідомленні.

На концерті виступлять такі виконавці, як: Сергій Бабкін, Ірина Білик, Олег Винник, Валентин Дитюк, Тіна Кароль, Ніна Матвієнко, Арсен Мірзоян, Наталя Могилевська, Людмила Монастирська, Віктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Потап, Софія Ротару, Руслана, Христина Соловій, Dorofeeva, Jamala, Monatik, Verka Serduchka, Tayanna.

Також глядачі зможуть почути популярні українські колективи: «Океан Ельзи», «Воплі Відоплясова», «Брати Гадюкіни», «Скай», «Скрябін», ТНМК, Brutto, Dzidzio, GO_A, Kazka, Mozgi.

Крім того на концерті виступить Kyiv Symphony Orchestra і Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.

Концерт пройде 24 серпня на НСК Олімпійський. Вартість квитків варіюється від 200 до 2700 гривень. Режисеркою шоу виступає Катя Царик.

Всі зібрані від продажу квитків кошти будуть спрямовані на створення Центру сучасного мистецтва – музею народного художника України Івана Марчука.

Нагадаємо, у межах відзначення 30-річчя Незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.

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