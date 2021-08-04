Відомий телепродюсер виманює «Віагру» на День Незалежності

Перцев очолює музичні телеканали М1 та М2, що контролюються Віктором Пінчуком

Телепродюсер Сергій Перцев шкодує, що гурт «Віагра» не запрсили на концерт з нагоди Дня Незалежності. Про дівчат Перцев згадав у своєму дописі у фейсбуці.

«Пам'ятаю за часів нашої незалежності ця поп-група років п’ять тримала всіх за оселедці. І теж на концерт не запросили. Або це не те і забудемо?», – написав він.

У коментарях до посту Перцева люди бурхливо обговорюють пропозицію продюсера та згадують інші призабуті гурти, зокрема «Фантом 2» та «Аква віту». Інші коментатори закидають Перцеву, що він провокує сварку.

Зазначимо, що Сергій Перцев очолює музичні телеканали М1 та М2, які входять до медіахолдингу StarLightMedia, який очолює олігарх Віктор Пінчук.

Гурт «Віагра» був створений у Києві в 2000 році продюсером Костянтином Меладзе та українським бізнесменом Дмитром Костюком. Сексуальні дівчата мали успіх в країнах СНД. Склад герл-бенду за 20 років не раз змінювався. Дівчата виконують пісгні російською мовою.

Минулого тижня гурт Green Grey заявив, що Офіс президента спершу запросив виконавців для участі в концерті до 30-річчя Дня Незалежності України, а потім відмовив, тому що їхня пісня написана російською мовою. Однак пресслужба Офісу президента заявила, що причиною відмови Green Grey в участі у концерті до Дня Незалежності стало публічне висловлювання представників гурту щодо закону про державну мову. На Банковій форму цього висловлювання вважають «некоректною», а «бажання привернути до себе увагу на штучно роздмуханому конфлікті – непродуктивним».

Нагадаємо, у липні 2021 року вокаліст гурту Дмитро Муравицький висловився в Instagram щодо набуття чинності положень мовного закону: «Чимчикуй за мавчиками!». І супроводив ці слова непристойним жестом із середнім пальцем.

До слова, організатор концерту Ані Лорак обіцяв «воювати за російську мову» і «гнати нациків».