Організатори ще одного концерту відмовились співпрацювати зі скандальним гуртом Green Grey

Причиною скасування концерту стали висловлювання соліста групи Андрія Яценка про мовний закон

Відомому українському гурту Green Grey, який раніше прибрали з концерту до Дня Незалежності, тепер відмовили вже й власному виступі 24 серпня.

Про це організатори концерту повідомили на своїй офіційній сторінці у соцмережі. Причиною відмови стало знову ж те скандальне відео, у якому учасник Green Grey Мурік невтішно відгукнувся про мовний закон.

«Ми би хотіли прокоментувати ситуацію, яка склалася навколо концерту Green Grey, який Svitlo Concert планував організувати на даху ЦУМу. Коли команда Svitlo Concert узгоджувала з представниками гурту цей захід, то, на жаль, не володіла повною інформацією щодо ситуації, яка склалася навколо гурту за останні декілька місяців. Отримавши ваші коментарі та запити, побачивши відео з висловлюваннями соліста Муріка, ми прийняли рішення не проводити захід на жодній з локацій, які ми орендуємо. Ми, Svitlo Concert, про мистецтво та культуру. Ми обожнюємо нашу Україну, і цим все сказано», - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня гурт Green Grey заявив, що Офіс президента спершу запросив виконавців для участі в концерті до 30-річчя Дня Незалежності України, а потім відмовив, тому що їхня пісня написана російською мовою. Однак пресслужба Офісу президента заявила, що причиною відмови Green Grey в участі у концерті до Дня Незалежності стало публічне висловлювання представників гурту щодо закону про державну мову. На Банковій форму цього висловлювання вважають «некоректною», а «бажання привернути до себе увагу на штучно роздмуханому конфлікті – непродуктивним».

Нагадаємо, у липні 2021 року вокаліст гурту Дмитро Муравицький висловився в Instagram щодо набуття чинності положень мовного закону: «Чимчикуй за мавчиками!». І супроводив ці слова непристойним жестом із середнім пальцем.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MURIK GREEN GREY (@murik_greengrey)

До слова, організатор концерту Ані Лорак обіцяв «воювати за російську мову» і «гнати нациків».