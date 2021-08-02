Півтори сотні заходів: як Україна відзначатиме День незалежності

Цьогоріч День незалежності пройде під слоганом «Ти у мене єдина»,

Святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня

У межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні. Адже 30 років незалежності – це справді знакова подія, яку неможливо вмістити у вузькі межі формальних святкувань. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Для участі у святкуванні Дня Незалежності до України прибудуть сотні іноземних гостей, зокрема лідери держав, представники іноземних урядів і парламентів. Усього очікується близько 30 делегацій країн та міжнародних організацій. Святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня. У ці три дні по всій країні відбудеться понад 150 подій, приурочених до 30-річчя незалежності України. Всі вони будуть об’єднані слоганом «Ти у мене єдина», який символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців», – заявили на Банковій.

Так, 22 серпня за участю президента Володимира Зеленського відбудеться вручення відзнаки «Національна легенда України». Її присуджуватимуть громадянам за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові. Відзнаки будуть удостоєні також ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я та провадить активну благодійну й громадську діяльність.

23 серпня, у День Державного прапора України, у географічному центрі нашої країни в Черкаській області за участю глави держави відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стяга – символу нашої незалежності. Урочистості пройдуть у всіх областях країни. Зокрема фасади будівель Верховної Ради, Національної опери, палацу «Україна», ЦУМу, ТРЦ «Гулівер» у Києві набудуть кольорів Державного прапора.

Також у цей день у Києві відбудеться установчий саміт ініціативи президента України «Кримська платформа», яка об’єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова. Установчий саміт буде першим заходом платформи на найвищому політичному рівні. На ньому виступлять президент України, голова Верховної Ради, прем’єр-міністр, лідери кримськотатарського народу, глави іноземних делегацій, представники новоствореної експертної мережі Кримської платформи. Захід складатиметься з чотирьох панелей на теми: політика невизнання та санкцій; безпекові виклики; захист прав людини в тимчасово окупованому Криму; відновлення прав кримськотатарського народу.

Цього ж дня відбудеться саміт перших леді та джентльменів «М’яка сила у новій реальності», який ініціює дружина президента України Олена Зеленська. Подія пройде в Національному заповіднику «Софія Київська».

«На сьогодні фактично немає жодного міжнародного майданчика, на якому перші леді та джентльмени могли б спілкуватися на регулярній основі, об'єднуючи досвід своїх країн та свого лідерства. З ініціативи Олени Зеленської буде проведено гуманітарний форум, що створюється саме в Україні. У заході візьмуть участь не лише перші леді та джентльмени, а й фахівці та експерти з різних країн та галузей», – кажуть у пресслужбі.

Крім того, 23 серпня запланований святковий концерт для лідерів держав у Національній опері України за участю легенд опери та балету.

У День Незалежності України, 24 серпня, на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України, що символізуватиме силу нашої незалежності. Заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів.

Цього ж дня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі.

Увечері 24 серпня на НСК «Олімпійський» розпочнеться святкове шоу «Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни», у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

«Єдиний музичний перформанс поєднає пісні, які стали музичною спадщиною минулих поколінь, і хіти майбутнього. Це символізуватиме культуру нашої незалежності. Без пауз і зупинок виконавці передаватимуть своєрідну «естафету» одне одному та створять єдину композицію з десятків знакових для незалежної України пісень. Це відбуватиметься на найбільшій технологічній сцені країни. Виступи артистів – це також незабутня хореографія за участю десятків танцюристів, надзвичайні костюми, величезні екрани, масштабне світлове та дрон-шоу. Завершиться музичне дійство яскравими феєрверками», – резюмували на Банковій.

До слова, вінницькі хористи запустили патріотичний челендж (відео).

Додамо, що нещодавно зі Львова стартував надмарафон «Схід і Захід – разом» до Дня Незалежності України, який фінішуватиме у Сєвєродонецьку 24 серпня.

Нагадаємо що Верховна Рада України збереться на позачергові засідання 23 та 24 серпня. Нардепи, ймовірно, голосуватимуть за постанову щодо деокупації Криму, а також може бути проголосовано закон про Великий герб.

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