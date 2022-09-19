Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Чорний» нотаріус зі столиці позбувся свідоцтва про право працювати

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Чорний» нотаріус зі столиці позбувся свідоцтва про право працювати
фото з відкритих джерел

Левашов більше не зможе «віджимати» землю 

Вища кваліфікаційна комісія нотаріату анулювала свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю для столичого нотаріуса Олександра Левашова з київського округу. 19 вересня це рішення підписав Міністр юстиції Денис Малюська. Про це розповіла народна депутатка, заступниця голови Антикорупційного комітету Верховної Ради України, заступниця голови фракції «Слуга народу» Галина Янченко.

«Зловмисник, який користуючись повноваженнями нотаріуса, допоміг «віджати» кілька гектарів землі під Києвом, і зірвав інвестпроєкт на $100 млн. Діяв цей нотаріус Левашов так зухвало, що його не зупинив ні приїзд справжнього власника на місце злочину, ні виклик поліції», – нагадала Янченко.

Нагадаємо, восени 2021 року на адресу Парламентської спецкомісії з питань захисту інвесторів звернувся девелопер проєкту Urban Kozin. Його компанія «ZV Development» будувала великий житловий комплекс на Київщині із загальною вартістю проєкту у $100 млн. Втім проєкт було зірвано, бо без згоди і присутності власника хтось «продав» його землю.

Зухвалість схеми та її виконавців мотивувала Парламентську спецкомісію з питань захисту інвесторів взятись за Левашова. За фактом цих подій, а саме підробки документів та незаконних реєстраційних дій, Національною поліцією було порушене кримінальне провадження. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що правоохоронці виявили організовану злочинну групу, яка привласнювала нерухомість у м. Києві та Київській області, власники якої померли. 

Читайте також:

Теги: міністр нотаріус Київ шахрайство

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Територіальній громаді міста Києва завдано збитків на суму 3,5 млн грн
Шахрайство із нерухомістю. У Києві адвокат та нотаріус організували масштабну схему
2 вересня, 12:38
Уряд читає норму про «100 гектарів у одні руки» по-своєму
Чому нотаріуси бояться посвідчувати договори купівлі-продажу землі? Юрист дав роз'яснення
4 серпня, 2021, 08:00
Українське законодавство про обіг земель дуже ліберальне
Перший місяць ринку землі. Що приховує влада і чому нотаріуси відмовляються посвідчувати угоди? агросектор
3 серпня, 2021, 15:00

Новини

«Чорний» нотаріус зі столиці позбувся свідоцтва про право працювати
«Чорний» нотаріус зі столиці позбувся свідоцтва про право працювати
Масштабна ДТП у Києві: стали відомі нові подробиці аварії (фото)
Масштабна ДТП у Києві: стали відомі нові подробиці аварії (фото)
У Києві постане меморіал захисникам Маріуполя: яким він буде (фото) 
У Києві постане меморіал захисникам Маріуполя: яким він буде (фото) 
Майно заводу «Росава» виставили на аукціон
Майно заводу «Росава» виставили на аукціон
На Київщині відновлено підірваний рашистами міст через річку Здвиж
На Київщині відновлено підірваний рашистами міст через річку Здвиж
У Дніпровському районі з палаючої квартири врятували чоловіка
У Дніпровському районі з палаючої квартири врятували чоловіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
«Це початок кінця». Арестович пояснив, чим обернеться для Путіна бунт Пугачової
153K
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)
129K
«Нафтогаз» захопили рейдери? Парламент шукає Вітренка
120K
Міноборони попередило українців: Пугачова – це наживка
31K
Британська розвідка пояснила, чому Росія втрачає перевагу в повітрі
20K
На аеродромі окупованого Мелітополя лунають вибухи (відео)

Новини

ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту