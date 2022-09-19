«Чорний» нотаріус зі столиці позбувся свідоцтва про право працювати

Левашов більше не зможе «віджимати» землю

Вища кваліфікаційна комісія нотаріату анулювала свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю для столичого нотаріуса Олександра Левашова з київського округу. 19 вересня це рішення підписав Міністр юстиції Денис Малюська. Про це розповіла народна депутатка, заступниця голови Антикорупційного комітету Верховної Ради України, заступниця голови фракції «Слуга народу» Галина Янченко.

«Зловмисник, який користуючись повноваженнями нотаріуса, допоміг «віджати» кілька гектарів землі під Києвом, і зірвав інвестпроєкт на $100 млн. Діяв цей нотаріус Левашов так зухвало, що його не зупинив ні приїзд справжнього власника на місце злочину, ні виклик поліції», – нагадала Янченко.

Нагадаємо, восени 2021 року на адресу Парламентської спецкомісії з питань захисту інвесторів звернувся девелопер проєкту Urban Kozin. Його компанія «ZV Development» будувала великий житловий комплекс на Київщині із загальною вартістю проєкту у $100 млн. Втім проєкт було зірвано, бо без згоди і присутності власника хтось «продав» його землю.

Зухвалість схеми та її виконавців мотивувала Парламентську спецкомісію з питань захисту інвесторів взятись за Левашова. За фактом цих подій, а саме підробки документів та незаконних реєстраційних дій, Національною поліцією було порушене кримінальне провадження.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що правоохоронці виявили організовану злочинну групу, яка привласнювала нерухомість у м. Києві та Київській області, власники якої померли.