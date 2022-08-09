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Обіцяв вивезти із зони бойових дій: у Києві затримали волонтера-шахрая

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Обіцяв вивезти із зони бойових дій: у Києві затримали волонтера-шахрая

За свої послуги шахрай просив від 5 тис. гривень із повною передоплатою

В Києві викрито та повідомлено про підозру 23-річному мешканцю столиці за фактом шахрайського заволодіння чужим майном під виглядом здійснення волонтерської діяльності. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Як розповіли в прокуратурі, в березні 2022 року зловмисник розмістив у соцмережах оголошення про начебто надання ним послуг з евакуації людей з територій, де ведуться бойові дії. За свої послуги шахрай просив від 5 тис. гривень із повною передоплатою.

Молодик втирався потерпілим в довіру та, отримавши від них гроші, більше не виходив на зв’язок.

У такий спосіб зловмисник ошукав трьох жінок, які звернулися до нього з проханням евакуювати їх сім’ї з території Донецької області.

Зловмисника вдалось встановити і затримати. Під час обшуків за місцем його мешкання вилучили мобільні телефони та банківські картки.

Досудове розслідування триває. Перевіряється причетність підозрюваного до вчинення щонайменше 20 аналогічних злочинів.

Нагадаємо, шахраї збирали персональні дані українців за допомогою відео Зеленського.

Перед цим Держспецзв’язку зазначило, що у соціальних мережах активізувалися шахраї, які виманюють дані платіжних карток. Зловмисники використовують так звану тематику «грошової компенсації».

Раніше хакер викрадав бази даних українських банків і продавав спецслужбам РФ.

Теги: волонтер війна Київ шахрайство

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