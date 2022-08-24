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Шахраї атакують бізнес, виманюють гроші «для військових»: як працює схема

Надія Клочко
glavcom.ua
Шахраї атакують бізнес, виманюють гроші «для військових»: як працює схема
Шахраї закликають підприємців відправляти кошти на картковий рахунок нібито «з метою підтримки захисників»
фото з відкритих джерел

В обмін на перерахування коштів аферисти обіцяють «податкові пільги» 

На Київщині та у деяких інших регіонах бізнесмени отримують від імені влади наполегливі вимоги перерахувати кошти на потреби військових, зокрема начебто на придбання військової амуніції. Про це свідчать «документи», які передали постраждалі підприємці «Главкому».

Спочатку шахраї телефонують, представляються іменами керівників районних адміністрацій, називають жертв по імені і та по-батькові, послуговуються даними їхніх підприємств, взятими з відкритих реєстрів. Злодії наполягають на екстреній потребі в грошах, які начебто збираються для захисників України, які вирушають на фронт з району чи міста. В окремих випадках «чиновники» стверджують, що саме в цей момент займаються організацією поховання загиблих героїв, тому кошти потрібні саме на ці цілі. Дехто з бізнесменів також отримує «документальні» свідчення діяльності аферистів. Листи, наприклад, у Бориспільському районі керівникам підприємств приходять від імені начальника місцевої районної військової адміністрації Руслана Дяченка.

«Районна державна адміністрація в особі голови державної районної адміністрації – начальника районної військової адміністрації Дяченка Руслана Олексійовича, керуючись ст. 14 Закону України «Про оборону України», указом президент України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» звертається до вас з наполегливою вимогою здійснити дії щодо прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним силам України», – йдеться у листі.

Шахраї закликають жителів району відправляти кошти на конкретний картковий рахунок нібито «з метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров’ю здобувають мир і незалежність нашої країни».

У листі також вказується, що передана сума нібито надасть можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме «зменшити податок на прибуток пропорційно внесеній благодійної суми».

Шахраї також запевняють, що ці дії нібито «узгоджені з президентом України та Верховною Радою».

Шахраї атакують бізнес, виманюють гроші «для військових»: як працює схема фото 1

Зазначимо, що нещодавно правоохоронці вже викрили аферистів, які працювали за схожою схемою в Обухівському районі Київщини. Як розповіли у поліції, спочатку шахраї надсилали листи місцевим підприємцям від імені начальника Обухівської районної військової адміністрації. Вони просили буцімто допомогти військовим та перерахувати кошти на карту. Зловмисники маскувались, часто змінювали телефони і сім-карти.

Правоохоронці встановили, що Обухівська районна військова адміністрація до шахрайства жодного відношення не має.

Злочинну схему організували двоє 25-річних мешканців Дніпра. Свою аферу вони розкручували впродовж двох місяців. Зловмисникам вдалось привласнити понад 200 тис. грн.

Також шахраї вдаються до виманювання коштів нібито для потреб ЗСУ від імені чиновників через телефонні дзвінки. У низці регіонів України невідомі телефонували місцевим жителям від імені місцевої влади і вимагали перерахувати кошти нібито на придбання військової амуніції.

Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські викрили шахраїв, які виманювали кошти у родичів військовослужбовців. Одним зі зловмисників є засуджений за майнові злочини чоловік, який наразі відбуває покарання у виправній колонії Одеси.

Також раніше прокуратура оголосила підозру жителю Київщини, який брав гроші з жителів окупованих територій, обіцяючи їм допомогу з евакуацією, та зникав. 

Теги: шахрайство Київщина

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