Шахраї збирали персональні дані українців за допомогою відео Зеленського

Фейкова сторінка телеканалу «Україна24» пропонувала вказати номер картки для нібито отримання допомоги

Чергова шахрайська схема для отримання персональних та банківських даних українців використала відеозаписи президента України. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Зловмисники змонтували відео одного із виступів Володимира Зеленського, закликавши вказати персональні дані та дані банківської картки. Все це було необхідно, як запевняли шахраї, для отримання грошової допомоги розміром 8 тис. грн.

Для цієї схеми бандити створили фейкову Facebook-сторінку телеканалу «Україна24».

«Подібні повідомлення та відеоматеріали є елементами шахрайських схем, спрямованих на заволодіння персональними даними та коштами довірливих громадян. У жодному разі не передавайте персональні дані невідомим особам чи організаціям!» – наголосив Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, Держспецзв’язку зазначило, що у соціальних мережах активізувалися шахраї, які виманюють дані платіжних карток. Зловмисники використовують так звану тематику «грошової компенсації».