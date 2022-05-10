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    Чотири центри масової вакцинації знову запрацювали у Києві

    У всіх пунктах вакцинації доступні вакцини CoronaVac та Pfizer - Чотири центри масової вакцинації знову запрацювали у Києві
    У всіх пунктах вакцинації доступні вакцини CoronaVac та Pfizer
    фото з відкритих джерел

    У столиці України відновили роботу чотири центри масової вакцинації проти коронавірусу

    У Києві знову почали працювати центри масової вакцинації. Зробити щеплення від Covid-19 жителі столиці зможуть в низці торгових центрів. Про це йдеться на порталі Helsi.

    За умови запису в додатку Helsi жителі столиці зможуть вакцинуватися:

    • у ТРЦ Gulliver отримати щеплення можна з понеділка по суботу з 11:00 до 16:00;
    • у ТРЦ Respublika Park пункт масової вакцинації працює щопонеділка, щосереди та суботи з 12:00 до 15:00;
    • у ТРЦ River Mall – з вівторка по неділю. Час роботи – з 11:00 до 15:00;
    • у ТРЦ «Універмаг Україна» – з вівторка по суботу. Час роботи – з 10:00 до 17:00.

    Також зазначається, що у всіх пунктах вакцинації доступні вакцини CoronaVac та Pfizer. Для того, аби отримати щеплення, потрібно мати при собі паспорт, ІПН та мобільний телефон.

    Нагадаємо, що з початку війни низка центрів вакцинації в Україні призупинили роботу. Водночас Данія взагалі стала першою країною, яка оголосила про тимчасове припинення програми вакцинації проти Covid-19 через високі показники імунізації й зниження числа інфікованих.

    Теги: Київ війна Україна щеплення вакцинація коронавірус #stoprussia
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    Чотири центри масової вакцинації знову запрацювали у Києві