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    Дружина окупанта виставила на продаж шуруповерт, вкрадений чоловіком в Україні

    Чоловік вкрав інструмент на війні в Україні, дружина намагалася його продати у Росії - але наштовхнулася на осуд земляків - Дружина окупанта виставила на продаж шуруповерт, вкрадений чоловіком в Україні
    Чоловік вкрав інструмент на війні в Україні, дружина намагалася його продати у Росії - але наштовхнулася на осуд земляків
    фото із російських соцмереж

    Росіяни обурилися продажу крадених мародерами в Україні речей, а дружина оккупанта видалила аккаунт у VK, з якого продавала товар

    Росіяни торгують речами, викраденими військовослужбовцями окупаційного контингенту в Україні. Оголошення розміщене у VK-групі «Главная дорога Твєрь і область».

    Жінка на ім’я Ірина Чеботкіна виставила у місцевій соцмережевій групі міста Твер шуруповерт. У описі авторка оголошення вказала, що інструмент «фірмовий, у відмінному стані, чоловік привіз зі спецоперації з України».

    Росіянка хотіла продати шуруповерт, вкрадений чоловіком в Україні, але реакція читачів пабліка в соцсмережі виявилася різко негативною

    Росіянка хотіла продати шуруповерт, вкрадений чоловіком в Україні, але реакція читачів пабліка в соцсмережі виявилася різко негативною

    Читачі у коментарях розкритикували цей товар, обурившись появі такого оголошення. Більшість коментарів різко негативно відреагували на продаж краденого мародером в Україні:

    • «Адміністратори, вам не соромно за ваших співвітчизників? Ви даєте змогу продавати речі, які були відібрані силою в іншій країні?»;
    • «Зручно влаштувалися: її чоловік краде, вона продає крадене»;
    • «Чоловік не розповів, як у п'яному чаді ґвалтував студенток у Мозирі? Земля скловатою вашій всій сім'ї»;
    • «Який жах! І ще продає крадене... скільки горя принесли сім'ям,країні. Нелюди, тварини! Це не військові, це смердючі звірі! Типу прийшли звільнити, а самі вбили, зґвалтували, катували, обікрали. Немає прощення на віки».

    Адміністрація пабліку пояснила причину появи цього оголошення. «Публікацію викладено у тому вигляді, в якому її надіслав автор. Навіщо виклали? Не збираємося прикривати злочинців – покарання вони навряд чи понесуть, але нехай хоча б буде публічність. Якби не виклали – виходить, були б співучасниками, і прикрили б мародерів – ні, дякую», – зазначили адміністратори.

    Після такої реакція авторка оголошення видалила свій аккаунт із VK.

    Нагадаємо, раніше один із окупантів виставив на продаж олімпійку збірної України, вкрадену під Броварами.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Дружина окупанта виставила на продаж шуруповерт, вкрадений чоловіком в Україні