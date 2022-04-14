Дружина окупанта виставила на продаж шуруповерт, вкрадений чоловіком в Україні
Росіяни обурилися продажу крадених мародерами в Україні речей, а дружина оккупанта видалила аккаунт у VK, з якого продавала товар
Росіяни торгують речами, викраденими військовослужбовцями окупаційного контингенту в Україні. Оголошення розміщене у VK-групі «Главная дорога Твєрь і область».
Жінка на ім’я Ірина Чеботкіна виставила у місцевій соцмережевій групі міста Твер шуруповерт. У описі авторка оголошення вказала, що інструмент «фірмовий, у відмінному стані, чоловік привіз зі спецоперації з України».
Читачі у коментарях розкритикували цей товар, обурившись появі такого оголошення. Більшість коментарів різко негативно відреагували на продаж краденого мародером в Україні:
- «Адміністратори, вам не соромно за ваших співвітчизників? Ви даєте змогу продавати речі, які були відібрані силою в іншій країні?»;
- «Зручно влаштувалися: її чоловік краде, вона продає крадене»;
- «Чоловік не розповів, як у п'яному чаді ґвалтував студенток у Мозирі? Земля скловатою вашій всій сім'ї»;
- «Який жах! І ще продає крадене... скільки горя принесли сім'ям,країні. Нелюди, тварини! Це не військові, це смердючі звірі! Типу прийшли звільнити, а самі вбили, зґвалтували, катували, обікрали. Немає прощення на віки».
Адміністрація пабліку пояснила причину появи цього оголошення. «Публікацію викладено у тому вигляді, в якому її надіслав автор. Навіщо виклали? Не збираємося прикривати злочинців – покарання вони навряд чи понесуть, але нехай хоча б буде публічність. Якби не виклали – виходить, були б співучасниками, і прикрили б мародерів – ні, дякую», – зазначили адміністратори.
Після такої реакція авторка оголошення видалила свій аккаунт із VK.
Нагадаємо, раніше один із окупантів виставив на продаж олімпійку збірної України, вкрадену під Броварами.