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    Наслідки російської навали. Фото судів з Ірпеня та Бородянки

    Наслідки російської навали. Фото судів з Ірпеня та Бородянки
    фото з фейсбук-сторінки Верховного суду

    Будівля Ірпінського міського суду Київської області вистояла і зазнала некритичних ушкоджень

    Верховний суд оприлюднив світлини приміщень судів з Ірпеня та Бородянки, які постраждали від руйнувань російських військових.

    Будівля Ірпінського міського суду Київської області вистояла і зазнала некритичних ушкоджень: подекуди вибиті вікна, зникла деяка організаційна техніка.

    фото з фейсбук-сторінки Верховного суду

    фото з фейсбук-сторінки Верховного суду

    Усунення цих незначних (порівняно з іншими будівлями судів) недоліків допоможе відновити роботу суду в найкоротші строки.

    А от двоповерхова будівля Бородянського районного суду Київської області внаслідок обстрілів російською армією повністю зруйнована. Щоб відновити роботу цього суду, потрібно знайти нове приміщення.

    фото з фейсбук-сторінки Верховного суду

    фото з фейсбук-сторінки Верховного суду

    Повідомляється, що 13 квітня стан будівель судів інспектували голова Верховного суду, Всеволод Князєв, т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України Олексій Сальніков, Голова Служби судової охорони Валерій Бондар та народний депутат України Сергій Власенко.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Наслідки російської навали. Фото судів з Ірпеня та Бородянки