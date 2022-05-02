Данія першою у світі припиняє кампанію з Covid-вакцинації: що сталося

Жителі Данії все ще можуть пройти вакцинацію навесні та влітку

У Данії більше не буде обов'язкової вакцинації проти коронавірусу і послаблюють Covid-обмеження

Данія стала першою країною, яка оголосила про тимчасове припинення програми вакцинації проти Covid-19 через високі показники імунізації й зниження числа інфікованих. У заяві Національної ради охорони здоров’я країни йдеться, що після 15 травня громадян вже не запрошуватимуть на Covid-щеплення, передає ABCnews.

Також управління охорони здоров’я Данії опублікувало додаткові заходи щодо ослаблення Covid-обмежень у країні. Це стосується, зокрема, правил носіння масок і догляду за літніми людьми.

Пацієнтів, які надходять до лікарень, будуть тестувати тільки в тому випадку, якщо у них проявляються симптоми вірусу.

Дані Управління охорони здоров’я Данії показують, що станом на 20 квітня 89% жителів Данії віком 12 років і старше повністю вакциновані, а 76% отримали ревакцинацію. Близько 37% дітей віком від 5 до 11 років також повністю вакциновані.

«Показники госпіталізації стабільні, і ми також очікуємо, що вони скоро знизяться. Тому ми згортаємо програму масової вакцинації проти Covid-19», – йдеться в заяві директора відділу готовності та інфекційних захворювань DHA Болетт Соборг.

Органи охорони здоров’я Данії заявили, що люди за бажанням все ще можуть пройти вакцинацію навесні та влітку. Крім того, друга бустерна вакцина пропонується тим, хто має ослаблений імунітет або піддається високому ризику важкого захворювання.

Рішення Данії призупинити кампанію вакцинації було ухвалено у зв’язку з тим, що в останні тижні країни по всьому світу абсолютно по-різному реагували на пандемію.

Раніше повідомлялося, що Данія готується до ядерного удару з Росії. Держава закупить два мільйони таблеток йоду для використання у разі «значного радіоактивного викиду».

Нагадаємо, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях з 27 березня.

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