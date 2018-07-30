Ціни на бензин на Київщині: де можна найдешевше заправити авто (список)



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Ціни на бензин у столичному регіоні складають від 27,59 грн/л до 31,49 грн/л

У понеділок, 30 липня, середня ціна на бензин марки А-95 на автозаправках у Києві й області становить 29,54 грн за літр.

Про це свідчать дані ресурсу Vseazs.com.

На Київщині найдешевший бензин марки А-95 сьогодні вранці можна придбати на АЗС MANGO за ціною 27,59 грн за літр.

На АЗС БРСМ-нафта пропонують бензин А-95 по 27,79 грн за літр.

На АЗС SUN OIL і «Народна» пропонують бензин А-95 по 27,90 грн за літр.

На АЗС «Авіас» і ANP бензин марки А-95 коштує 27,95 грн за літр.

На АЗС «Маркет» бензин марки А-95 можна придбати по 27,99 грн за літр.

Мережі автозаправок «Укрнафта», «Авіас плюс» і Sentoza Oil продають бензин А-95 по 28,00 грн за літр.

На АЗС Chipo літр бензину А-95 можна придбати по 28,29 грн.

На АЗС UPG бензин марки А-95 продають по 28,30 грн за літр.

На АЗС КЛО бензин А-95 можна придбати по 29,39 грн за літр.

На АЗС АМІС та пропонують літр бензину А-95 по 29,49 грн.

На АЗС «Золотий Гепард», «Формула», Glusco і «ТНК» літр бензину А-95 коштує 29,75 грн.

На АЗС Люксвен продають бензин марки А-95 по 29,99 грн за літр.

Мережа АЗС Shell пропонує літр бензину А-95 по 31,39 грн.

На АЗС WOG бензин марки А-95 коштує 31,45 грн за літр.

На АЗС OKKO і Socar бензин А-95 можна придбати по 31,49 грн за літр.

Нагадаємо, американське агентство Bloomberg склало рейтинг країн за рівнем цін на бензин. Загалом в список видання потрапила 61 країна, Україна в ньому не представлена.

Джерело: Укрінформ