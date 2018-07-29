Bloomberg опублікував рейтинг країн з найдешевшим та найдорожчим бензином



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна не потрапила до рейтингу вартості бензину

Американське агентство Bloomberg склало рейтинг країн за рівнем цін на бензин. Загалом в список видання потрапила 61 країна, Україна в ньому не представлена.

На першому місці з великим відривом розташувалася Венесуела, де за літр бензину треба заплатити всього 1 цент.

На другому місці йде Іран з ціною 0,28 долара США, на третьому — Кувейт (0,35 долара).

Найдорожчий бензин у Нідерландах (1,93 долара за літр), Норвегії (2,02 долара) та Гонконзі (2,10 долара).

Сполучені Штати з показником 0,83 долара за літр бензину опинилися на 13-му місці рейтингу.

Як зазначає видання, не дивлячись на рішення президента США Дональда Трампа щодо відмови від низки екологічних правил, пом’якшення норм викидів та підтримки виробництва палива, ціни на бензин у США виросли більше, ніж у інших найбільших економік світу.

Раніше Bloomberg повідомило, що через 7 років електромобілі можуть стати дешевшими за авто на бензині.

Джерело: Громадське