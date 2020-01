Київ готується до Міжнародної виставки нерухомості



«МІРІМ-2020» відбуватиметься 10-13 березня у французькому місті Канни

Готується перелік проєктів, які можуть бути представлені на виставці «МІРІМ-2020»

Київ готується до участі у Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ-2020», яка відбуватиметься 10-13 березня у французькому місті Канни. Участь київської делегації для презентації економічного та інвестиційного потенціалу столиці передбачена розпорядженням КМДА № 2295.

Як повідомили в Департаменті економіки та інвестицій, промоція Києва на одній із найбільших у світі виставок нерухомості сприятиме столичним бізнес-колам і міській владі у пошуку та залученні вітчизняних і зарубіжних інвестицій для спорудження в столиці нових інфраструктурних об’єктів. Наразі готується перелік проєктів, які можуть бути представлені на виставці «МІРІМ-2020».

Київ бере участь у MIPIM уже більше десяти років. У 2019 році ця виставка відзначила свою 30-ту річницю та зібрала 26800 гравців із усіх секторів міжнародного ринку нерухомості. Головними учасниками виставки виступили 5400 інвесторів, 560 політичних лідерів зі 100 країн світу.

Столиця України була представлена окремим стендом із насиченою програмою подій, серед яких: інвестиційна конференція Kyiv as an Investment Gateway to Ukraine, відзнака мером українських компаній Kyiv Friends Awards 2019, а також панельні дискусії за участю локальних та міжнародних експертів.

Київський міський голова Віталій Кличко особисто презентував інвестиційний потенціал Києва на офіційному відкритті стенда української столиці та представив переваги інвестування в Київ та перспективи його розвитку.

Одним із результатів участі київської делегації у «MIPIM-2019» стало впровадження інноваційних програмних продуктів для роботи з іноземними інвесторами – бази даних FDI – найбільшої онлайн-бази даних за прямими іноземними інвестиціями та географічної інформаційної системи Києва на базі платформи GIS Planning. Відтепер інвестиційний профіль української столиці доступний на міжнародній платформі.