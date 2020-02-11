Київ готується до Інвестиційного форуму



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Інвестиційний форум Києва об’єднує близько тисячі експертів

Цього року в інвестиційному фокусі Форуму будуть транспортна та супутня інфраструктура, соціальні послуги, «зелені» технології

Стартувала підготовка до Інвестиційного форуму Києва-2020, який відбудеться у вересні–грудні поточного року. Проведення заходу покладене на Департамент економіки та інвестицій Київської міської держадміністрації. Про це йдеться в розпорядженні КМДА № 238.

Основна мета Форуму – продемонструвати значний інвестиційний потенціал Києва, перспективи його соціально-економічного розвитку та Київської агломерації. У рамках заходу відбудеться обмін досвідом щодо агломераційних процесів та збалансованого розвитку територій, можливостей інституційного співробітництва, заохочення та шляхів підтримки ініціатив бізнес-спільноти.

Програмою передбачені виступи з історіями успіху щодо функціонування іноземних міських агломерацій, панельні дискусії з розвитку територій із залученням провідних міжнародних експертів, представників бізнес-кіл та міжнародних фінансових фондів та організацій, а також консультаційні сесії з інвесторами.

До участі в заході запрошуються міжнародні та вітчизняні інвестори, ключові ТОП-менеджери, представники міжнародних фінансових організацій, венчурних компаній, фондів, представники іноземних муніципалітетів, центральних органів влади, місцевого самоврядування, українські та зарубіжні експерти та преса.

Як зазначають організатори, цього року в інвестиційному фокусі Форуму будуть транспортна та супутня інфраструктура, соціальні послуги (інформаційні технології, освіта, охорона здоров’я, адміністративні послуги), «зелені» технології (екологія, управління ЖКГ, відходами) та креативні індустрії.

Для презентації міських інвестиційних проєктів у термін до 31 липня Департамент економіки та інвестицій КМДА збирає інформацію про інвестиційні проєкти за напрямами реалізації стратегічних ініціатив, визначених у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Інвестиційний форум Києва, що відбувся у вересні 2019 року в Мистецькому арсеналі, об’єднав близько тисячі експертів навколо ідеї створення прогресивної агломерації «Великий Київ» (Greater Kyiv). У заході взяли участь дипломати, представники бізнес-кіл і громад, іноземних муніципалітетів, органів місцевого самоврядування та інвесторів, серед яких – щонайменше 120 представників інших країн. Форум також відвідали мер Кракова Яцек Майхровський та віцемер Будапешта Габор Багді. Відкрив Інвестиційний форум Києва міський голова Віталій Кличко.