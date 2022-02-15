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    Цього тижня у Києві пройдуть продуктові ярмарки: адреси

    15-18 лютого 2022 року у столичних районах знову проходять продуктові сільськогосподарські ярмарки&nbsp; - Цього тижня у Києві пройдуть продуктові ярмарки: адреси

    15-18 лютого 2022 року у столичних районах знову проходять продуктові сільськогосподарські ярмарки 

    фото з відкритих джерел

    На цих заходах кияни зможуть придбати різноманітні продукти харчування сільськогосподарського виробництва

    На цьому тижні, з вівторка по п'ятницю, 15-18 лютого 2022 року, у столичних районах проходять традиційні продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

    15 лютого фермери будуть продавати свої товари тут:

    • Голосіївський район – просп. Науки, 88;
    • Дарницький район – вул. Євгена Харченка, 41-47;
    • Дніпровський район – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • Оболонський район – вул. Марка Вовчка, 21;
    • Святошинський район – вул. Гната Юри, 5 на перехресті просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківський район – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65а та вул. Богдана Хмельницького, 94

    16 лютого жителі та гості столиці зможуть відвідати ярмарки у цих районах:

    • Дарницький район – вул. Ганни Ахматової, 31;
    • Дніпровський район – просп. Соборності, 2-20;
    • Оболонський район – вул. Марка Вовчка, 21;
    • Печерський район – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • Подільський район – просп. Правди, 5-11; Святошинський район – вул. Підлісна, 8.

    17 лютого кияни можуть запастися товарами у цих районах:

    • Голосіївський район – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • Дарницький район – вул. Євгена Харченка, 41-47; Дніпровський район – б-р Перова, 8-10;
    • Оболонський район – вул. Марка Вовчка, 21;
    • Печерський район – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
    • Подільський район – вул. Юрківська (у межах вулиць Турівської та Межигірської);
    • Святошинський район – вул. Гната Юри, 5, просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

    У п'ятницю, 18 лютого, фермери запрошують сюди:

    • Голосіївський район – просп. Голосіївський, 116, Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дарницький район – вул. Ганни Ахматової, 31;
    • Деснянський район – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України); Дніпровський район – вул. Гродненська, 1/35-17а, вул. Алматинська, 64-74;
    • Оболонський район – вул. Марка Вовчка, 21;
    • Печерський район – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • Святошинський район – вул. Підлісна, 8;
    • Солом'янський район – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
    • Шевченківський район – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65а та вул. Богдана Хмельницького, 94.

    Зазначимо, на цих заходах діють карантинні обмеження, тому відвідувачам і продавцям потрібно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

    До слова, українські науковці презентували «містичний» та високоврожайний сорт картоплі.

    Нагадаємо, за рік із січня 2021 року до січня 2022 року в Україні значно подорожчала цибуля.

    Теги: продукти КМДА кияни харчування
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    Цього тижня у Києві пройдуть продуктові ярмарки: адреси