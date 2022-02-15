Цього тижня у Києві пройдуть продуктові ярмарки: адреси

15-18 лютого 2022 року у столичних районах знову проходять продуктові сільськогосподарські ярмарки

На цих заходах кияни зможуть придбати різноманітні продукти харчування сільськогосподарського виробництва

На цьому тижні, з вівторка по п'ятницю, 15-18 лютого 2022 року, у столичних районах проходять традиційні продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

15 лютого фермери будуть продавати свої товари тут:

Голосіївський район – просп. Науки, 88;

Дарницький район – вул. Євгена Харченка, 41-47;

Дніпровський район – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Оболонський район – вул. Марка Вовчка, 21;

Святошинський район – вул. Гната Юри, 5 на перехресті просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківський район – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65а та вул. Богдана Хмельницького, 94

16 лютого жителі та гості столиці зможуть відвідати ярмарки у цих районах:

Дарницький район – вул. Ганни Ахматової, 31;

Дніпровський район – просп. Соборності, 2-20;

Оболонський район – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерський район – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільський район – просп. Правди, 5-11; Святошинський район – вул. Підлісна, 8.

17 лютого кияни можуть запастися товарами у цих районах:

Голосіївський район – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дарницький район – вул. Євгена Харченка, 41-47; Дніпровський район – б-р Перова, 8-10;

Оболонський район – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерський район – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подільський район – вул. Юрківська (у межах вулиць Турівської та Межигірської);

Святошинський район – вул. Гната Юри, 5, просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

У п'ятницю, 18 лютого, фермери запрошують сюди:

Голосіївський район – просп. Голосіївський, 116, Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницький район – вул. Ганни Ахматової, 31;

Деснянський район – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України); Дніпровський район – вул. Гродненська, 1/35-17а, вул. Алматинська, 64-74;

Оболонський район – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерський район – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Святошинський район – вул. Підлісна, 8;

Солом'янський район – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);

Шевченківський район – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65а та вул. Богдана Хмельницького, 94.

Зазначимо, на цих заходах діють карантинні обмеження, тому відвідувачам і продавцям потрібно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

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