В Україні значно подорожчав популярний овоч

У ціні виросла зелена і ріпчаста цибуля

За рік із січня 2021 року до січня 2022 року в Україні значно подорожчала цибуля. За даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), ціни сильно зросли і на ріпчасту, і на зелену цибулю. Про це пишуть «Українські новини».

Аналітикиня УКАБу Світлана Литвин озвучила ціни на популярний овоч. За її даними, середня ціна для споживачів на цибулю зросла на 72%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Наразі кілограм цибулі в середньому коштує 14,74 грн.

А от ціна на зелену цибулю за рік піднялася на 27%. У торгових точках за 100 г зеленої цибулі просять близько 24,3 грн.

На думку аналітикині, ціна на цибулю може падати, коли почнеться продаж врожаю 2022 року. А зелена цибуля може подешевшати з приходом тепла, коли її почнуть вирощувати у відкритому ґрунті. Проте експертка вважає, що ціни на зелену цибулю впадуть незначно – до 18-20 грн за 100 г.

Нагадаємо, після сезону рекордного експорту ріпчастої цибулі до великої кількості країн, Україна може знову стати імпортером цього виду овочів.

До слова, нещодавно фермери пояснили, чому найближчим часом цибуля продовжить дорожчати.

Тим часом один із найдешевших овочів стрімко дорожчає.

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