Вдвічі більше, ніж розраховано. У Києві катастрофічна кількість автомобілів

У 2021 році в порівнянні з 2020 роком приріст середньодобової кількості авто склав 21%

Виявилося, що цифра вдвічі перевищує кількість авто, на яку розрахована дорожня мережа столиці

Максимальна добова кількість активних автомобілів у Києві на січень 2022 року становить 1,13 млн одиниць. Але дороги столиці розраховані на вдвічі меншу кількість автомобільного транспорту. Про це повідомляє ЦТС.

Заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов зазначив: «Якщо всі автомобілі Києва розмістити бампер до бампера в одному місці, їх сумарна площа буде дорівнює площі масиву Оболонь».

За даними КМДА, у 2021 році в порівнянні з 2020 роком приріст середньодобової кількості авто склав 21%. Середньодобова кількість транспортних засобів у Києві становить 820 тис.одиниць. Ця цифра включає «низький» трафік у вихідні та святкові дні.

Вперше кількість активних автомобілів в дорожній мережі Києва вдалося порахувати у 2015 році. Тоді їх було трохи понад 600 тис.одиниць. При цьому дорожня мережа столиці розрахована на 500 тисяч машин. Тому без розвитку громадського транспорту і стимулювання відмови від особистих автомобілів істотно знизити кількість пробок і оживити трафік не вийде.

Тільки за останні сім років кількість зареєстрованих транспортних засобів у Києві зросла вдвічі. У січні 2015 року в столиці було зареєстровано 695 тис.машин, у січні 2022 року – майже 1,4 млн. У заторах кияни повинні звинувачувати самі себе, тому що на частку машин з київською пропискою припадає близько 60%, 30% – це автомобілі міст-супутників, і тільки 10% – це транзитний транспорт.

Нагадаємо, столиця України посіла третє місце в рейтингу міст світу з найбільшою затримкою руху транспорту.