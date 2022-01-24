Українські науковці презентували «містичний» та високоврожайний сорт картоплі

Культура вирізняється високою врожайністю та приємним смаком

Державний реєстр рослин, придатних для поширення в Україні попвнився новим сортом картоплі. Сорт «Містерія» презентував директор Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України Микола Фурдига.

Повідомляється, що даний сорт має приємний смак та вирізняється високою врожайністю.

«Картопля справді трохи «містична». Вона має фіолетове забарвлення шкірки та жовту м'якоть. Її врожайність складає 80 тонн/га, вміст крохмалю 15,5-16%, а споживчі якості оцінюються у 8,4 бала», – зазначив науковець.

Микола Фурдига зауважив, що інші сорти картоплі мають період фізіологічного спокою, а потім через 40 днів картопля починає проростати. Натомість, у Містерії цей показник складає 80 днів, а якщо її зберігати при температурі 7-8 °C, вона не проростатиме до висаджування у ґрунт.

«У такому випадку в картоплі вічка будуть напівзаглиблені, росточки не треба обрубувати, а цей сорт із року в рік дає сталі високі врожаї. Картопля здатна вирощуватися як у піщаних, так і глинистих ґрунтах, ідеально підходить на двоурожайну культуру. Окрім того, сорт дуже смачний. Хоч він і новий, але господині його полюблять», – підсумував Микола Фурдига.

Раніше українські науковці назвали найпродуктивніші сорти картоплі.

Також раніше повідомлялося, що Україна домовляється про експорт картоплі до ЄС.