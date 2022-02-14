Гімназію «Східних мов» після пожежі відновлять у найкоротший термін

Гімназія «Східних мов», яка постраждала внаслідок пожежі цими вихідними, буде відбудована у найкоротший термін. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Будівля, де знаходиться гімназія «Східних мов», одна з найстаріших шкіл міста і її реконструкція мала відбутись вже найближчим часом. Вже зараз триває робота над технічним завданням для майбутнього проєкту. Виходячи зі спеціалізації гімназії, ми маємо побудувати найсучасніший заклад освіти, у якому будуть використані передові технології. І це принципова позиція мера столиці Віталія Кличка, який дав завдання активізувати роботи по гімназії «Східних мов», – заявив Валентин Мондриївський.

Також заступник голови КМДА зазначив, що цей тиждень учні гімназії проведуть у дистанційному режимі, а вже наступного – школярі будуть розмішені на навчання в сусідніх школах.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 14 лютого, спалахнула пожежа у Київській гімназії східних мов, яка знаходиться на вулиці Львівській, 25 у Святошинському районі.