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    Гімназію «Східних мов» після пожежі відновлять у найкоротший термін

    Вже зараз триває робота над технічним завданням для майбутнього проєкту - Гімназію «Східних мов» після пожежі відновлять у найкоротший термін
    Вже зараз триває робота над технічним завданням для майбутнього проєкту
    фото: ДСНС

    Пожежу ліквідували за кілька годин після її початку

    Гімназія «Східних мов», яка постраждала внаслідок пожежі цими вихідними, буде відбудована у найкоротший термін. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

    «Будівля, де знаходиться гімназія «Східних мов», одна з найстаріших шкіл міста і її реконструкція мала відбутись вже найближчим часом. Вже зараз триває робота над технічним завданням для майбутнього проєкту. Виходячи зі спеціалізації гімназії, ми маємо побудувати найсучасніший заклад освіти, у якому будуть використані передові технології. І це принципова позиція мера столиці Віталія Кличка, який дав завдання активізувати роботи по гімназії «Східних мов», – заявив Валентин Мондриївський.

    Також заступник голови КМДА зазначив, що цей тиждень учні гімназії проведуть у дистанційному режимі, а вже наступного – школярі будуть розмішені на навчання в сусідніх школах.

    Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 14 лютого, спалахнула пожежа у Київській гімназії східних мов, яка знаходиться на вулиці Львівській, 25 у Святошинському районі.

    До гасіння пожежі залучили 60 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС.

    Попередньо жертв та постраждалих немає.

    Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

    Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.

    Також на Київщині у селі Вишгородського району згорів будинок культури.

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    Теги: пожежа ДСНС навчання рятувальники реконструкція КМДА будинок учні школярі час
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    Гімназію «Східних мов» після пожежі відновлять у найкоротший термін