  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Цьогорічний «Пробіг під каштанами» зібрав 11 тисяч учасників (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Благодійний марафон &laquo;Пробіг під каштанами&raquo; був започаткований у 1993 році і на сьогодні є традиційною частиною святкування Дня Києва - Цьогорічний «Пробіг під каштанами» зібрав 11 тисяч учасників (фото)

    Благодійний марафон «Пробіг під каштанами» був започаткований у 1993 році і на сьогодні є традиційною частиною святкування Дня Києва

    Фото: КМДА

    Пробіг відбувався із дотриманням карантинних норм та обмежень, запевнили у КМДА

    Цьогоріч участь у традиційному благодійному «Пробігу під каштанами» в Києві взяли близько 11 тисяч людей. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Зазначається, що у благодійному п’ятикілометровому пробігу також взяли участь більше 300 представників Київської міської державної адміністрації.

    Пробіг відбувався із дотриманням карантинних норм та обмежень: учасники пройшли температурний скринінг, дотримувалися дистанції, старти були організовані хвилями.

    Крім того, у зв’язку з карантинними обмеженнями цьогоріч організатори благодійного проєкту підготували два формати проведення 28-го «Пробігу під каштанами». До пробігу могли долучитися Online всі охочі, незалежно від часу та місця участі.Для цього необхідно було завантажити безкоштовний мобільний додаток Strava, зареєструватися в ньому та долучитися до групи «Пробіг під каштанами».

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Цьогорічний «Пробіг під каштанами» зібрав 11 тисяч учасників (фото)
    Цьогорічний «Пробіг під каштанами» зібрав 11 тисяч учасників (фото)
    Цьогорічний «Пробіг під каштанами» зібрав 11 тисяч учасників (фото)
    Цьогорічний «Пробіг під каштанами» зібрав 11 тисяч учасників (фото)
    Цьогорічний «Пробіг під каштанами» зібрав 11 тисяч учасників (фото)
    Цьогорічний «Пробіг під каштанами» зібрав 11 тисяч учасників (фото)
    Цьогорічний «Пробіг під каштанами» зібрав 11 тисяч учасників (фото)

    Довідка: проєкт був започаткований у 1993 році і на сьогодні є традиційною частиною святкування Дня Києва. Зібрані під час цієї спортивної події внески йдуть на закупівлю необхідного обладнання для Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Зокрема, торік було придбано новий наркозно-дихальний апарат A7 (Mindray).

    Читайте також: «Люблю тебе, старенький». Зеленський привітав Київ з днем народження
    Теги: Київ спорт марафон свята КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Цьогорічний «Пробіг під каштанами» зібрав 11 тисяч учасників (фото)