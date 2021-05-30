Цьогорічний «Пробіг під каштанами» зібрав 11 тисяч учасників (фото)

Благодійний марафон «Пробіг під каштанами» був започаткований у 1993 році і на сьогодні є традиційною частиною святкування Дня Києва

Пробіг відбувався із дотриманням карантинних норм та обмежень, запевнили у КМДА

Цьогоріч участь у традиційному благодійному «Пробігу під каштанами» в Києві взяли близько 11 тисяч людей. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що у благодійному п’ятикілометровому пробігу також взяли участь більше 300 представників Київської міської державної адміністрації.

Пробіг відбувався із дотриманням карантинних норм та обмежень: учасники пройшли температурний скринінг, дотримувалися дистанції, старти були організовані хвилями.

Крім того, у зв’язку з карантинними обмеженнями цьогоріч організатори благодійного проєкту підготували два формати проведення 28-го «Пробігу під каштанами». До пробігу могли долучитися Online всі охочі, незалежно від часу та місця участі.Для цього необхідно було завантажити безкоштовний мобільний додаток Strava, зареєструватися в ньому та долучитися до групи «Пробіг під каштанами».

Довідка: проєкт був започаткований у 1993 році і на сьогодні є традиційною частиною святкування Дня Києва. Зібрані під час цієї спортивної події внески йдуть на закупівлю необхідного обладнання для Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Зокрема, торік було придбано новий наркозно-дихальний апарат A7 (Mindray).