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    Благодійний марафон «Пробіг під каштанами» 2021 відбудеться у змішаному форматі

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    Минулорічний, 27-й &laquo;Пробіг під каштанами&raquo; - Благодійний марафон «Пробіг під каштанами» 2021 відбудеться у змішаному форматі

    Минулорічний, 27-й «Пробіг під каштанами»

    Фото з відкритих джерел

    Проєкт був започаткований у 1993 році і на сьогодні є невід’ємною частиною святкування Дня Києва

    «Пробіг під каштанами» – перший і наймасштабніший щорічний благодійно-спортивний проєкт в Україні. Пробіг проходить у форматі Fun Run. Рух, в якому кожен може взяти участь, стати частиною великої, доброї справи! «Пробіг під каштанами» – це біг за життя з усмішкою в серці!

    «У 2020 році у зв’язку з covid-19 ми вперше змінили формат проведення заходу. Пробіг відбувся online та отримав досить сильну підтримку від учасників. Адже, не зважаючи на пандемію, маленькі серця потребують допомоги, а традиція святкування Дня Києва має продовжуватися.

    Запланований 28-й старт ми перенесли на 2021 рік, в очікуванні кращої ситуації. Благодійні внески, які було здійснено у 2020 році, збережені та будуть враховані цього року»,повідомила ініціатор та організатор проєкту Ірина Кузнєцова.

    28-й благодійний марафон «Пробіг під каштанами», який щорічно проводять до Дня Києва, у 2021 році відбудеться у змішаному форматі.

    30 травня, о 9:00, на майдані Незалежності учасники зможуть долучитися до марафону офлайн (за умови наявності захисної маски для обличчя та дотримання дистанції).

    Також можна приєднатися до марафону в онлайн-форматі. Для цього необхідно:

    • завантажити додаток Strava;
    • зареєструватися в ньому;
    • долучитися до групи «Пробіг під каштанами».

    А 30 травня, у день марафону, до 11:00 вийти на пробіжку, відкрити застосунок, натиснути «старт», а після проходження дистанції у 5 кілометрів – «фініш». Також можна зробити фото з пробіжки, завантажити його в додаток і зберегти результати старту. Після завершення марафону учасників розмістять у рейтинговій таблиці згідно з їхніми результатами.

    Зареєструватися на офлайн-пробіг можна на майдані Незалежності 30 травня, із 7:30 до 10:00.

    Учасники марафону підтримують Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. За час існування ініціативи зібрали $640000 і допомогли врятувати 20000 немовлят.

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    Теги: Київ спорт марафон благодійність
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    Благодійний марафон «Пробіг під каштанами» 2021 відбудеться у змішаному форматі