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    В Росії втопився ультрамарафонець, який пробіг 1900 км

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    Марафонець Володимир Попов не подолав ставок - В Росії втопився ультрамарафонець, який пробіг 1900 км
    Марафонець Володимир Попов не подолав ставок
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік пробіг за 20 днів відстань від Грозного до Москви

    Відомий ультрамарафонец Володимир Попов потонув у Мордовії. Як стало відомо, він приїхав в гості до рідних в Зубово-Полянський район після чергового забігу. Попов подолав відстань від Москви до Грозного за 20 днів.

    Напередодні він вирішив перепливати ставок недалеко від села Мордовська Поляна, однак, не подолавши й середини водойми, пішов під воду. Тіло загиблого не знайшли, на допомогу викликали водолазів, повідомляє місцева преса. Вони працюють на місці події.

    На минулому тижні трагедія з ультрамарафонцями сталася в Китаї. Вони бігли 100-кілометрову дистанцію, проте через швидку зміну погоди до фінішу не дісталися. Згодом стало відомо, що серед 21 загиблого є один відомий атлет.

    Шістьох бігунів врятував звичний пастух, котрий у себе в сараї сховав їх від негоди.

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    Теги: трагедія НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт марафон
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    В Росії втопився ультрамарафонець, який пробіг 1900 км