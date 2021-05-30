В Росії втопився ультрамарафонець, який пробіг 1900 км

Чоловік пробіг за 20 днів відстань від Грозного до Москви

Відомий ультрамарафонец Володимир Попов потонув у Мордовії. Як стало відомо, він приїхав в гості до рідних в Зубово-Полянський район після чергового забігу. Попов подолав відстань від Москви до Грозного за 20 днів.

Напередодні він вирішив перепливати ставок недалеко від села Мордовська Поляна, однак, не подолавши й середини водойми, пішов під воду. Тіло загиблого не знайшли, на допомогу викликали водолазів, повідомляє місцева преса. Вони працюють на місці події.

На минулому тижні трагедія з ультрамарафонцями сталася в Китаї. Вони бігли 100-кілометрову дистанцію, проте через швидку зміну погоди до фінішу не дісталися. Згодом стало відомо, що серед 21 загиблого є один відомий атлет.

Шістьох бігунів врятував звичний пастух, котрий у себе в сараї сховав їх від негоди.