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    Учасник марафону, що вижив, розповів, як загинув рекордсмен і 20 бігунів

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    Рятувальники не встигли всіх врятувати - Учасник марафону, що вижив, розповів, як загинув рекордсмен і 20 бігунів
    Рятувальники не встигли всіх врятувати
    Фото з відкритих джерел

    Під час 100-кілометрового ультрамарафону швидко впала температура повітря

    21 спортсмен замерз на смерть під час 100-кілометрового ультрамарафону в китайській провінції Ганьсу. Один з учасників змагань поділився подробицями події.

    «У якийсь момент я перестав відчувати пальці. Те ж саме сталося і з язиком – він був буквально заморожений. Я вирішив відмовитися від подальшої боротьби на півдорозі і увійшов в дерев'яну хатину, на яку мені вказав рятувальник. Там уже було близько 10 бігунів. Разом ми провели приблизно годину, чекаючи на допомогу. В результаті число спортсменів у хатині зросла до 50», в – наводить слова учасника Tencent Sports.

    Висотний марафон стартував вранці в сонячну погоду. Однак до 13:00 за місцевим часом погодні умови різко змінилися: почалися крижаний дощ, град і ураганний вітер.

    Вісім учасників марафону опинилися в лікарні. Про їхній стан поки що не повідомляється. Серед загиблих опинився і володар двох національних рекордів Лян Цзин. Він був неодноразовим переможцем ультрамарафонів: поставив два національні рекорди, подолавши 149,51 км 2014 року і 151,2 км 2018 року.

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    Теги: марафон Китай
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    Учасник марафону, що вижив, розповів, як загинув рекордсмен і 20 бігунів