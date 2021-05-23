Учасник марафону, що вижив, розповів, як загинув рекордсмен і 20 бігунів

Під час 100-кілометрового ультрамарафону швидко впала температура повітря

21 спортсмен замерз на смерть під час 100-кілометрового ультрамарафону в китайській провінції Ганьсу. Один з учасників змагань поділився подробицями події.

«У якийсь момент я перестав відчувати пальці. Те ж саме сталося і з язиком – він був буквально заморожений. Я вирішив відмовитися від подальшої боротьби на півдорозі і увійшов в дерев'яну хатину, на яку мені вказав рятувальник. Там уже було близько 10 бігунів. Разом ми провели приблизно годину, чекаючи на допомогу. В результаті число спортсменів у хатині зросла до 50», в – наводить слова учасника Tencent Sports.

Висотний марафон стартував вранці в сонячну погоду. Однак до 13:00 за місцевим часом погодні умови різко змінилися: почалися крижаний дощ, град і ураганний вітер.

Вісім учасників марафону опинилися в лікарні. Про їхній стан поки що не повідомляється. Серед загиблих опинився і володар двох національних рекордів Лян Цзин. Він був неодноразовим переможцем ультрамарафонів: поставив два національні рекорди, подолавши 149,51 км 2014 року і 151,2 км 2018 року.