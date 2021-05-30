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    «Люблю тебе, старенький». Зеленський привітав Київ з днем народження

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    &laquo;Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його&raquo; &ndash; Зеленський - «Люблю тебе, старенький». Зеленський привітав Київ з днем народження
    «Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його» – Зеленський
    Фото пресслужби президента

    Президент України Володимир Зеленський написав привітання до Дня Києва

    Про це йдеться на сторінці президента у Facebook.

    «Київ – він особливий. Здається, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє. Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає», – написав Зеленський.

    «Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: «Люблю тебе, старенький!» З днем народження, Києве!», – додав він.

    Нагадаємо, благодійний марафон «Пробіг під каштанами» 2021 відбудеться у змішаному форматі.

    Теги: Київ марафон Володимир Зеленський президент
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    «Люблю тебе, старенький». Зеленський привітав Київ з днем народження