«Люблю тебе, старенький». Зеленський привітав Київ з днем народження

«Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський написав привітання до Дня Києва

Про це йдеться на сторінці президента у Facebook.

«Київ – він особливий. Здається, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє. Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає», – написав Зеленський.

«Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: «Люблю тебе, старенький!» З днем народження, Києве!», – додав він.

Нагадаємо, благодійний марафон «Пробіг під каштанами» 2021 відбудеться у змішаному форматі.