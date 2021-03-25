У «Євросолідарності» пропонують розширити охоронні зони заповідника «Бабин Яр»

Цього року відзначатимуться 80-ті роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру

У постанові депутати хочуть внести всі об’єкти, пов’язані з ушануванням жертв злочинів нацистського та комуністичного режимів на цій території, до реєстру нерухомих пам’яток України

Депутати «Європейської солідарності» та інших фракцій пропонують доручити уряду невідкладно розширити межі та охоронні зони національного заповідника «Бабин Яр», внести всі об’єкти заповідника до реєстру нерухомих пам’яток України та заборонити участь в будь-якій формі в реалізації заходів із вшанування жертв Бабиного Яру представників держави-агресора.

Відповідний проєкт постанови «Про додаткові заходи з ушанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту» зареєстрував у Верховній Раді депутат від фракції «Європейська Солідарність» Володимир В’ятрович разом з тридцятьма колегами з різних фракцій. Про це депутат повідомив на свої сторінці у Facebook.

У постанові депутати пропонують доручити уряду невідкладно розширити межі та охоронні зони національного заповідника «Бабин Яр», внести всі об’єкти, пов’язані з ушануванням жертв злочинів нацистського та комуністичного режимів на цій території, до реєстру нерухомих пам’яток України.

Кабінету міністрів також є пропозиція затвердити державну Концепцію розвитку меморіалізації Бабиного Яру, розроблену фахівцями-істориками на замовлення Міністерства культури і національного заповідника. На основі цієї концепції розробити державну програму, що передбачатиме як належне фінансування з бюджету, так і можливість приватних пожертв.

За словами Володимира В’ятровича, не менш важливим у проєкті постанови є пункт про неприпустимість участі в будь-якій формі в реалізації заходів із вшанування жертв Бабиного Яру представників держави-агресора, у тому числі через підставні організації.

«Розгляд цієї постанови в парламенті чітко покаже, хто справді дбає про збереження і вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, а хто працює на московський сценарій. Хочу вірити, що здоровий глузд і відповідальність переможуть», – підкреслив Володимир В’ятрович.

Він нагадав, цього року відзначатимуться 80-ті роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру. Водночас він підкреслив, що замість системної державної політики з меморіалізації Бабиного Яру зараз влада намагається проштовхнути приватний проєкт, в якому ключову роль відіграють російські олігархи, варварське будівництво на території цвинтаря та інші провокаційні дії. «Мета москви очевидна – через проєкт російських олігархів, закамуфльований під «міжнародний», втягувати Україну в російсько-радянський простір деформації пам’яті. І водночас провокувати конфлікт, щоб звинуватити Україну і українців в антисемітизмі. Але для чого українська влада допомагає державі-агресору втілити цей сценарій?» – підсумував Володимир В’ятрович.