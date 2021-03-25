  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    ДТП біля Києва: уламки машини розкидало по дорозі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Авто&nbsp;лежить на даху на узбіччі - ДТП біля Києва: уламки машини розкидало по дорозі (фото)
    Авто лежить на даху на узбіччі
    фото: dtp.kiev.ua

    На даній ділянці дороги вже утворився затор

    У четвер, 25 березня, на Житомирській трасі під Києвом сталася жахлива ДТП.

    Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

    Аварія трапилася біля розвороту на ЖК «Чайка». Від сильного удару одне авто розірвало на частини. Воно лежить на даху на узбіччі.

    На місці вже працюють поліція і медики. На даній ділянці дороги вже утворився затор.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    ДТП біля Києва: уламки машини розкидало по дорозі (фото)
    ДТП біля Києва: уламки машини розкидало по дорозі (фото)
    ДТП біля Києва: уламки машини розкидало по дорозі (фото)

    Нагадаємо, у Києві водій на смерть збив жінку, яка переходила проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході, і втік.

    Правоохоронці повідомили, що в поліцію надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Братиславській. Попередньо було встановлено, що водій невстановленого транспортного засобу скоїв наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході, і поїхав в невідомому напрямку. Постраждалу у тяжкому стані доставили в лікарню, де вона згодом померла.

    Теги: ДТП Київ аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies