ДТП біля Києва: уламки машини розкидало по дорозі (фото)

Авто лежить на даху на узбіччі

На даній ділянці дороги вже утворився затор

У четвер, 25 березня, на Житомирській трасі під Києвом сталася жахлива ДТП.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

Аварія трапилася біля розвороту на ЖК «Чайка». Від сильного удару одне авто розірвало на частини. Воно лежить на даху на узбіччі.

На місці вже працюють поліція і медики. На даній ділянці дороги вже утворився затор.

Нагадаємо, у Києві водій на смерть збив жінку, яка переходила проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході, і втік.

Правоохоронці повідомили, що в поліцію надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Братиславській. Попередньо було встановлено, що водій невстановленого транспортного засобу скоїв наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході, і поїхав в невідомому напрямку. Постраждалу у тяжкому стані доставили в лікарню, де вона згодом померла.