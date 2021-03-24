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    У чотирьох лікарнях Київщини скінчилися місця для хворих на Covid-19

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    Зараз на стаціонарі у Київській області лікується 1751 людина - У чотирьох лікарнях Київщини скінчилися місця для хворих на Covid-19
    Зараз на стаціонарі у Київській області лікується 1751 людина
    Ілюстративне фото

    Найбільший дефіцит з ліжко-місцями спостерігається у Білій Церкві

    Сьогодні, 24 березня, голова Київської облдержадміністрації Василь Володін зазначив, що на Київщині вже чотири лікарні, які лікують хворих на коронавірус, заповнені майже на 100%

    У чотирьох лікарнях Київської області, які приймають хворих на коронавірус, закінчилися вільні місця. Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» з посиланням на голову обласної державної адміністрації Василя Володіна.

    Зокрема чиновник проінформував, що найвища завантаженість зафіксована в таких госпітальних базах:

    • Київська обласна клінічна лікарня;

    • Центральна районна лікарня у Києво-Святошинському районі;

    • Міська лікарня №1 у Білій Церкві;

    • Міська лікарня №3 у Білій Церкві.

    За його словами, в інших госпітальних базах ступінь завантаженості коливається від 51% до 98%.

    «Ми фіксуємо на Київщині не просто загальне збільшення кількості випадків інфікування на Covid-19. У нас зростає кількість хворих, які мають ускладнені форми хвороби й через це потрапляють до лікарень. Наприклад, зараз на стаціонарі в нас лікується 1751 людина. Це на 415 пацієнтів більше, ніж минулого тижня. У зв’язку з цим одне з найважливіших наших завдань зараз – розширити мережу інфекційних ліжок у «ковідних» лікарнях, – повідомив Василь Володін.

    Він додав, що наразі інфекційна мережа госпітальних баз на Київщині складається з 3172 ліжок, але вже найближчого тижня планується створення 250 нових місць.

    «За потреби зможемо перепрофілювати ще 669. Проте для нас важливо не просто збільшувати кількість ліжко-місць, а докласти максимум зусиль для того, щоб усі їх ще й забезпечити киснем. Таким чином ми зможемо надавати більш ефективну медичну допомогу нашим хворим», – наголосив Василь Володін.

    Нагадаємо, що ще на початку березня стало відомо про брак місць для хворих у лікарнях Білої Церкви. Про це зокрема поінформував білоцерківський міський голова Геннадій Дикий.

    Як повідомлялося раніше, станом на понеділок, 22 березня, загальна завантаженість госпітальних баз Київської області складала 61,5%.

    Також стало відомо, що терапевтичне відділення Вишгородської центральної районної лікарні перепрофільоване в інфекційне і тепер приймає виключно пацієнтів з Covid-19.

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    Теги: Київщина чиновник лікарня хвороби щеплення коронавірус
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