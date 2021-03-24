У чотирьох лікарнях Київщини скінчилися місця для хворих на Covid-19

Зараз на стаціонарі у Київській області лікується 1751 людина

Найбільший дефіцит з ліжко-місцями спостерігається у Білій Церкві

Сьогодні, 24 березня, голова Київської облдержадміністрації Василь Володін зазначив, що на Київщині вже чотири лікарні, які лікують хворих на коронавірус, заповнені майже на 100%

У чотирьох лікарнях Київської області, які приймають хворих на коронавірус, закінчилися вільні місця. Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» з посиланням на голову обласної державної адміністрації Василя Володіна.

Зокрема чиновник проінформував, що найвища завантаженість зафіксована в таких госпітальних базах:

Київська обласна клінічна лікарня;

Центральна районна лікарня у Києво-Святошинському районі;

Міська лікарня №1 у Білій Церкві;

Міська лікарня №3 у Білій Церкві.

За його словами, в інших госпітальних базах ступінь завантаженості коливається від 51% до 98%.

«Ми фіксуємо на Київщині не просто загальне збільшення кількості випадків інфікування на Covid-19. У нас зростає кількість хворих, які мають ускладнені форми хвороби й через це потрапляють до лікарень. Наприклад, зараз на стаціонарі в нас лікується 1751 людина. Це на 415 пацієнтів більше, ніж минулого тижня. У зв’язку з цим одне з найважливіших наших завдань зараз – розширити мережу інфекційних ліжок у «ковідних» лікарнях, – повідомив Василь Володін.

Він додав, що наразі інфекційна мережа госпітальних баз на Київщині складається з 3172 ліжок, але вже найближчого тижня планується створення 250 нових місць.

«За потреби зможемо перепрофілювати ще 669. Проте для нас важливо не просто збільшувати кількість ліжко-місць, а докласти максимум зусиль для того, щоб усі їх ще й забезпечити киснем. Таким чином ми зможемо надавати більш ефективну медичну допомогу нашим хворим», – наголосив Василь Володін.

Нагадаємо, що ще на початку березня стало відомо про брак місць для хворих у лікарнях Білої Церкви. Про це зокрема поінформував білоцерківський міський голова Геннадій Дикий.

Як повідомлялося раніше, станом на понеділок, 22 березня, загальна завантаженість госпітальних баз Київської області складала 61,5%.

Також стало відомо, що терапевтичне відділення Вишгородської центральної районної лікарні перепрофільоване в інфекційне і тепер приймає виключно пацієнтів з Covid-19.