Скандал на похороні під Вінницею: померлу не дозволяли ховати у відкритій труні, доки рідні не дали хабар медикам

Два тести показали відсутність у покійної коронавірусу, але лікарі все одно записали в причини смерті Covid-19

В селі Теплик Вінницької області вибухнув грандіозний скандал через похорон 48-річної жінки. Місцевий пасічник Світлана Ратушняк померла в реанімації районної лікарні. Два тести показали відсутність у неї коронавірусу, але лікарі все одно записали в причини смерті Covid-19 і зажадали поховати в закритій труні, повідомляє місцеве видання 33kanal.

Рідні Світлани Ратушняк в шоковому стані. Вони кажуть, що у них на руках два тести – швидкий і ПЛР. І обидва вказують на те, що 48-річна жінка померла від інших причин. Але лікарі написали в довідці, що причиною смерті став корона вірус.

Жінка спочатку лікувалася вдома, а потім близькі її завезли у лікарню. В лікарні у Світлани Ратушняк взяли проби для ПЛР-тесту, а рідним сказали, що потрібно ввести її в медикаментозну кому. «Маму поклали у відділення інтенсивної терапії, телефоном вона бідкалася, що до неї годинами не підходять, навіть шматка хліба і води не дали. Так вона слізно просила привезти їжу. Нам з братом сказали що потрібно мамі дати укол, щоб ввести її у кому, лікарі стверджували, що після нього їй стане краще, тому що це останнє, що могло б її врятувати. Але після уколу через пару годин мама померла», – пояснила донька покійної Юлія Семенюк.

Вона повідомила, що негативний результат тесту ПЛР прийшов з Вінниці після того, як її мама померла. Але в історії хвороби лікарі все одно написали, що у пацієнтки був коронавірус, який і призвів до смерті. Від рідних вимагали ховати жінку в закритій труні.

«Маму дозволили ховати у відкритій труні після того, як медикам заплатили гроші. І намотали їй вони білий пакет на голову. Нікого не пускали до гробу. У нас виникає питання – навіщо медики написали, що у мами ковід, якщо його не було?! Самі медики кажуть нам – їм дали наказ і їм це потрібно для статистики», – додала Семенюк.

Зараз рідні вимагають від медичного персоналу хоча б вибачення за цей інцидент. Вони погрожували, що підуть до суду і будуть вимагати моральної компенсації.

Фахівці кажуть, що за клінічними проявами ставити такий діагноз заборонено. «Антитіла можуть бути не виявлені, якщо пацієнт швидко помер, вони просто не встигають виробитися. Згідно з наказом МОЗ, діагноз Covid-19 ми ставимо, якщо є позитивний ПЛР-тест або підтверджений швидкий тест на антиген. За клінічними проявами інфекції цього робити ми не маємо права», – повідомили експерти інфекціоністи та додали, що рідні мали повне право ховати покійну у відкритій труні.

«У цій ситуації рідні мали повне право ховати небіжчика у відкритій труні, оскільки тест негативний, виходить з тіла вже не виділяються біологічні речовини, якими можуть заразитися інші люди. Єдине – на похороні все ж таки повинна бути обмежена кількість осіб, які повинні дотримуватися карантинних правил», – додали фахівці.

Нагадаємо, станом на ранок 25 березня у Вінницькій області зареєстрували 772 нових випадки інфікування коронавірусом. В Україні – 16 669, що є рекордною кількістю випадків, виявлених за добу.