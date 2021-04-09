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    Covid-19 у Києві: від ускладнень померли 48 людей

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    У Києві зафіксовано 1 864 нових випадки Covid-19 - Covid-19 у Києві: від ускладнень померли 48 людей
    У Києві зафіксовано 1 864 нових випадки Covid-19
    фото: dw.com

    Загалом у столиці вже 174 267 підтверджених випадків із початку пандемії

    Станом на ранок 9 квітня у Києві зафіксовано 1 864 нових випадки коронавірусу. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, оприлюднені апаратом РНБО.

    Станом на сьогодні, 9 квітня, у Києві зафіксовано 1 864 нових випадки Covid-19. Померли від ускладнень 48 людей. Одужало 688 пацієнтів. Хворіє на коронавірус наразі 1 128 киян.

    Загалом у Києві вже 174 267 підтверджених випадків із початку пандемії.

    У Київській області загалом 104 452 випадків коронавірусу. За добу виявлено 1 265 пацієнтів з коронавірусом. Хворіє 507, одужали 717 людей, від ускладнень померло 41.

    Тим часом, загалом за минулу добу, 8 квітня, в Україні зафіксовано 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    Минулої доби було госпіталізовано 4936 осіб, від ускладнень хвороби померли 419 людей, одужали - 11221 особа.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) та Харківській (1194) областях. Здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).

    Теги: Київ РНБО Максим Степанов хвороби коронавірус
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