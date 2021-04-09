Локдаун у Києві: Цього року видали на 100 тис. спецперепусток більше, ніж минулого

Мер Києва вважає, що поки зарано говорити про терміни подовження суворих обмежень

Під час локдауну минулого року в столиці видали 400 тисяч спецперепусток для проїзду у громадському транспорті столиці. А цього року, на період суворих обмежень, запроваджених з 5 квітня, таких документів видали 500 тисяч. Їх отримали всі, від кого залежить забезпечення життєдіяльності міста. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі 1+1.

«Так. Люди обурені, люди втомилися від обмежень. Але, не можна сьогодні поводитися так, ніби вірусу не існує. В столиці щодня від коронавірусу помирає майже 50 людей, – сказав Кличко. - Ми всі ви бачили, що багато людей не хочуть дотримуватися простих правил, ходять без масок, намагаються без спецквитків потрапити в громадський транспорт. Але для чого тоді запроваджували обмеження?! Минулого року, наприклад, місто, під час локдауну, видало 400 тисяч спецперепусток, а зараз – пів мільйона! », – наголосив мер столиці.

Кличко зазначив, що такі спецперепустки отримали, насамперед, медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові.

Очільник Києва підкреслив, що поки зарано говорити про терміни подовження суворих обмежень. За його словами, тільки наступного тижня можна буде побачити їх результати.

«Ми будемо виходити зі статистики захворюваності. За минулу добу, наприклад, було майже 2 тисячі хворих і 48 людей померли, – сказав Кличко. - Сподіваюся, що динаміка захворюваності зменшуватиметься. Але, якщо буде зростання, – то можливе подовження карантину і більш суворі обмеження. За тиждень ми будемо оцінювати ситуацію», - підкреслив Віталій Кличко.