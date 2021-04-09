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    На Буковині за добу зафіксували 378 випадків коронавірусу

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    Загалом на Буковині зафіксовано 73 173 випадки хвороби - На Буковині за добу зафіксували 378 випадків коронавірусу
    Загалом на Буковині зафіксовано 73 173 випадки хвороби

    За останню добу 571 людей одужало, 52 303 — з початку пандемії

    У Чернівецькій області за добу зафіксували 378 нових випадків інфікування Covid-19, також в області одужала 571 людина.

    Про це повідомив в Facebook глава ОДА Сергій Осачук.

    Так, загалом на Буковині зафіксовано 73 173 випадки хвороби.

    За останню добу 571 людей одужало, 52 303 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1476 людей.

    За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1410 зразків та 756 експрес-тестів.

    Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 803 998 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 35 962 — летальні.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.

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    Теги: Чернівецька область Facebook хвороби час коронавірус
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