Де дешевше купити цибулю: у Києві тривають ярмарки (адреси)



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На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція

У Києві цього тижня триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки триватимуть:

7 травня (вівторок):

у Голосіївському районі – просп. Науки, 88; вул. Володимирська, 80-86-А;

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

у Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Оболонська, 23-35;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу); Лук’янівська площа, 1-А.

8 травня (середа):

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); вул. Деміївська, 45-47;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.

9 травня (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25; вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича); вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35; вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі - вул. Багговутівська, 1; Лук’янівська площа, 1-А; просп. Перемоги, 50.

10 травня (п’ятниця):

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

у Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Полкова, 72;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;

у Солом’янському районі – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна); вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської);

у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

11 травня (субота):

у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);

у Подільському районі – вул. Світлицького, 33;

у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А; вул. Салютна, 9-21.

12 травня (неділя):

у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

у Подільському районі – вул. Світлицького, 33;

у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.

Як відомо, ціни на овочі сягнули рекордного рівня. Зокрема цибуля коштує близько 35 грн.

За прогнозами експертів, в Україні ціни на овочі борщового набору (цибуля, картопля, морква, буряк тощо) через рік знизяться в 10-15 разів, якщо в період вирощування нового врожаю не буде погодних аномалій