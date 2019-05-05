В Україні ціни на овочі через рік можуть знизитися в 10-15 разів, - експерт



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Причиною стрімкого зростання цін на овочі в цьому сезоні став низький урожай через погодні умови, - експерти

В Україні ціни на овочі борщового набору (цибуля, картопля, морква, буряк тощо) через рік знизяться в 10-15 разів, якщо в період вирощування нового врожаю не буде погодних аномалій. Про це зазначають експерти інформаційно-аналітичної платформи EastFruit.

Згідно з повідомленням на сайті EastFruit, причиною стрімкого зростання цін на овочі в цьому сезоні став низький урожай через погодні умови.

«Засуха й аномальна спека влітку привели до зниження врожайності і погіршення якості цибулі в південних регіонах країни, де вирощується левова частка цих овочів. Ті самі умови в центральних і північних регіонах суттєво погіршили ситуацію щодо коренеплодів та бульб, а також капусти, врожайність яких різко впала. Якість продукції також була низькою, що підвищило втрати за зберігання овочів і картоплі навіть у сучасних овочесховищах. Стосовно картоплі ситуація була ще гірша — там оптова ціни довгий час була нижчою за собівартість виробництва», — йдеться на сайті EastFruit.

Крім того, зростання цін зумовив той факт, що багато українських овочівників у 2018 році вийшли з бізнесу або різко скоротили площі під овочами після кількох поспіль років низьких цін на весь асортимент овочів борщового набору, зазначила керівник проекту EastFruit Катерина Звєрєва.

Причина була проста — овочівництво України втратило доступ на два головних і найбільш дефіцитних ринки збуту традиційних овочів: Крим і Донбас. Саме там цих товарів вирощувалося мало, ціни були високими, і споживачів було багато, — пояснили в EastFruit.

Водночас, за даними EastFruit, цього сезону площі під овочами, зокрема під цибулею, суттєво збільшаться, і якщо влітку не буде аномальної спеки і посухи, тоді в наступному році варто очікувати перевиробництва і зниження цін.

За інформацією EastFruit, зазвичай Україна покриває дефіцит овочів експортом із Польщі та інших країн ЄС, однак цього року в ЄС також спостерігається брак овочів.

У результаті погодних умов у ЄС за стабільних площ обсяг виробництва цибулі впав настільки, що великий експортер цих овочів, яким зазвичай є Євросоюз, перетворився на нетто-імпортера. Аналогічною була ситуація і стосовно картоплі, моркви та інших овочів. Навіть MacDonald's був змушений переглянути свої жорсткі вимоги до картоплі фрі в ЄС, оскільки її було катастрофічно мало, і якість продукції була дуже низькою, — наведено слова керівника Української плодоовочевої асоціації Федора Рибалка.

У результаті українські імпортери овочів уперше почали закуповувати овочі (насамперед цибулю) у країнах Центральної Азії, однак логістика з цих країн дорога, що позначилося на ціні для споживача цього сезону, зазначають у EastFruit.