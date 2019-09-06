Де і як відпочити у Києві цими вихідними (програма)



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Андріївський узвіз відсвяткує свій день народження

На киян та гостей міста чекають фестивалі, ярмарки та розваги

У вихідні, 7-8 вересня, на киян та гостей міста чекає насичена розважальна програма. У Києві відбудуться спортивні та сімейні свята, фестивалі, розваги.

1. У суботу, 7 вересня, на Оболонській набережній відбудеться Всеукраїнський Олімпійський урок. Кожен охочий буде можливість взяти участь у олімпійському квесті, спробувавши свої сили на 36 спортивних майданчиках й виграти спеціальні подарунки.

Спортивне свято розпочнеться о 14.00.

Вхід вільний.

2. 7 вересня Із 11:00 до 22:00 на території X-PARK (парк «Муромець») вируватиме фестиваль Muromets Fest Kyiv Edition. На фестивалі будуть присутні «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену Сергій Конюшок, рекордсмен Guinness World Records Олег Тягнизуб, команда ФК «Маестро».

У програмі фестивалю встановлення національних рекордів, численні майстер-класи з різних спортивних дисциплін і лекторій-зона, видовищне шоу бодібілдерів, зірковій футбольний матч та дитячий чемпіонат з футболу, музичний концерт та ін.

Вхід вільний.

3. У Гідропарку 7 вересня відбудеться ІІ всеукраїнський фестиваль оригінального жанру вогняного та циркового мистецтва Burnin’ Kyiv Fest.

На гостей чекають майстер-класи від артистів вогняного мистецтва та професіоналів, що створюють спецефекти для кіно, а також телепередач та шоу від учасників Фестивалю та професійних артистів оригінального жанру.

Початок о 18:00.

Вхід вільний.

4. У суботу в Музеї Авіації святкуватимуть Avionics Open Air – десятиліття знаменитого німецького лейбла Watergate. На гостей чекають виступи відомих європейських діджеїв - Jimi Jules, Ruede Hagelstein і Tiefschwarz. Avionics.

Початок заходу о 16:00. Вартість квитка – 550 гривень.

5. 7 вересня із 10:00 до 20:00 у парку «Перемога» відбуватиметься одинадцятий сімейний фестиваль Family Day. Зокрема, на відвідувачів очікують ігри і розваги, ярмарок, фотозони, фудкорт із смаколиками, костюмовані шоу, конкурси з подарунками, аквагрим. На фестивалі можна буде відвідати майстер-класи з декору, створення іграшок, виробів чи квітів. А також безкоштовно створити новий образ за допомогою професійного make up та отримати індивідуальні консультації стилістів.

Вхід і всі розваги – безкоштовні.

6. 7-8 вересня Київ святкує День народження Андріївського узвозу. Цього року свято відбудеться у форматі Фестивалю вуличних мистецтв. Гості заходу із 11:00 до 22:00 зможуть побачити справжній синтез мистецтв: музичного, театрального, візуального, циркового, а сама вулиця перетвориться на театр під відкритим небом.

Вхід на фестиваль вільний.

7. На вихідних Арт-завод «Платформа» перетвориться на справжній німецький Бір Фест. У програмі: сліпі дегустації, лекторій, ток-шоу, фуд-пейрінг, Скімборди, бабл-футбол, пивний ексклюзив караоке, кінотеатр, дитяча зона розваг. Крім розваг буде дуже багато їжі – 50 точок фуд-кортів.

Початок фестивалю об 11:00. Вартість: від 120 грн.

8. Вихідними Національний музей народної архітектури та побуту запрошує на Осінній ярмарок народного мистецтва. Прикупити різноманітні вишиті сорочки, глечики та кошики можна буде на ярмарку, а якщо ви хочете не лише побачити вироби, але й навчитися їх виготовляти, то завітайте на майстер-класи. Вхід - квиток до музею.

9. Cкуштувати різні види сирів можна буде на найбільшому сирному маркеті Всі.Свої. На Десятинній зберуться кращі виробники сирів в Україні. Свою продукцію представлять відомі сировари, а також ті, хто тільки починає займатися сироваріння.

Початок о 10:00.

Вхід вільний.

10.8 вересня відбудуться змагання з картингу серед ветеранів та членів їхніх сімей, що стане другим етапом серії спортивних заходів «Ліги Ветеранів». На учасників чекає формат естафетної гонки. Кожна команда складатиметься з 5 осіб. Команда, що найшвидше здолає 100 км картингової траси, стане переможцем.

Захід відбудеться у картинг-центру «Ingul-Kart» (ТРЦ «Атмосфера»).

Крім того, музеї, театри та кінотеатри Києва чекають на відвідувачів.